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ZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

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ZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık ResmiKocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen Kocaelispor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor'u konuk edecek. Şimdi ise gözler ''Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorusunun cevabında. İşte, Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor ZTK canlı yayın bilgileri...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Kendi sahasında mücadele edecek Kocaelispor, taraftarı önünde turu geçmek için sahaya çıkacak. Konuk ekip Mazıdağı Fosfat Spor ise kupa mücadelesinde rakibine karşı avantaj elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefleyecek. Peki, Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık ResmiZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

KOCAELİSPOR - MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma Kocaeli'deki Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

ZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık ResmiZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

KOCAELİSPOR - MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 27 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

ZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
Başlık ResmiZTK canlı yayın bilgileri: Kocaelispor - Mazıdağı Fosfatspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

KOCAELİSPOR - MAZIDAĞI FOSFATSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Kocaelispor ile Mazıdağı Fosfatspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını Doğukan Yıldırım yönetecek. Mücadelede Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Erdoğan Çak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak.

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