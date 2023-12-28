28-29 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

28 Aralık 2023 18:51 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 18:52

Ankara ASKİ su kesintisi 28-29 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 28-29 ARALIK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.12.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 28.12.2023 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi VasfiBerispek Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi VasfiBerispek Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.