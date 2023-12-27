28 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

27 Aralık 2023 21:37 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 21:40

Ankara ASKİ su kesintisi 28 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 28 ARALIK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 27.12.2023 14:30:00

Tamir Tarihi: 27.12.2023 22:00:00

Detay: ELMADAG Hasanoğlan Fatih Mahallesi Fatih Caddesi içerisindeki su arızasından kaynaklı su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: FATIH MH HAVUZBASI MH MUZAFFER EKŞİ ALT KOTLARI FATİH MH ÜST KOTLARI ŞEHİTLİK MH

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.