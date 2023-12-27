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    28 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

    28 Aralık ASKİ Ankara su kesintisi listesi! | Ankara’da 28 Aralık Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, ASKİ su kesintisi listesi yayınlandı. 28 Aralık’ta Ankara’da Çankaya su kesintisi listesi olmak üzere; Mamak, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı, Çubuk ve Ankara’nın diğer ilçelerinde ASKİ tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek ve su kesintisi ne zaman bitecek yanıtı ve Ankara su kesintileri hakkında bilgiler…

    28 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara ASKİ su kesintisi 28 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

    ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 28 ARALIK

    Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

    ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 27.12.2023 14:30:00

    Tamir Tarihi: 27.12.2023 22:00:00

    Detay: ELMADAG Hasanoğlan Fatih Mahallesi Fatih Caddesi içerisindeki su arızasından kaynaklı su kesintisi yapılacaktır

    Etkilenen Yerler: FATIH MH HAVUZBASI MH MUZAFFER EKŞİ ALT KOTLARI FATİH MH ÜST KOTLARI ŞEHİTLİK MH

    ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

    Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaraSu KesintisiAski
    Haberler > Hayatın İçinden > 28 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
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