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    3-4 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

    3-4 Ocak ASKİ Ankara su kesintisi listesi! | Ankara’da 3-4 Ocak Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, ASKİ su kesintisi listesi yayınlandı. 3-4 Ocak’ta Ankara’da Çankaya su kesintisi listesi olmak üzere; Mamak, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı, Çubuk ve Ankara’nın diğer ilçelerinde ASKİ tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek ve su kesintisi ne zaman bitecek yanıtı ve Ankara su kesintileri hakkında bilgiler…

    3-4 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara ASKİ su kesintisi 3-4 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

    ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 3-4 OCAK

    Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

    ÇUBUK SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 3.01.2024 15:20:00

    Tamir Tarihi: 3.01.2024 18:00:00

    Detay: ÇUBUK İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ ÜLKÜ CADDESİNDE MEYDANA GELEN Ø100'LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 18:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

    Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ ÜLKÜ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

    ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

    Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AskiSu KesintisiÇubukAnkara
    Haberler > Hayatın İçinden > 3-4 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
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