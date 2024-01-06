6-7 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

6 Ocak 2024 01:03 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 01:05

Ankara ASKİ su kesintisi 6-7 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 6-7 OCAK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.01.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 5.01.2024 16:00:00

Detay: Evci Mahallesi içerisinde Ø90 lık PVC içme suyu dağıtım hattı arizası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Evci Mahallesi Küme evler

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.