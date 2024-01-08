Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    8-9 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    8-9 Ocak ASKİ Ankara su kesintisi listesi! | Ankara’da 8-9 Ocak Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeler, ASKİ su kesintisi listesi yayınlandı. 8-9 Ocak’ta Ankara’da Çankaya su kesintisi listesi olmak üzere; Mamak, Yenimahalle, Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek araştırılıyor. Altındağ, Gölbaşı, Pursaklar, Polatlı, Çubuk ve Ankara’nın diğer ilçelerinde ASKİ tarafından su kesintisi listesine göre sular ne zaman, saat kaçta gelecek ve su kesintisi ne zaman bitecek yanıtı ve Ankara su kesintileri hakkında bilgiler…

    8-9 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara ASKİ su kesintisi 8-9 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

    ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 8-9 OCAK

    Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

    YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 8.01.2024 20:30:00

    Tamir Tarihi: 8.01.2024 23:30:00

    Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU MEVKİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ110 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİ ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

    Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU MEVKİ.

    ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

    Arıza Tarihi: 8.01.2024 20:00:00

    Tamir Tarihi: 8.01.2024 23:00:00

    Detay: Altındağ İlçesi Gültepe Mahallesi Babür Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattımızda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

    Etkilenen Yerler: Gültepe ve Örnek mahallelerinin bir kısmı

    ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

    Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.

    Su KesintisiAnkaraAski
    Haberler > Hayatın İçinden > 8-9 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Taksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri! - Hayatın İçindenTaksi açılış ücreti de zamlandı! İşte sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde zamlı açılış ücretleri!İstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretler - Hayatın İçindenİstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretlerİstanbul taksi indi bindi ücreti BELLİ OLDU! İşte yeni fiyatlar - Hayatın İçindenİstanbul taksi indi bindi ücreti BELLİ OLDU! İşte yeni fiyatlarMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? - Hayatın İçindenMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında?Hafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandı - Hayatın İçindenHafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandıHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu - Hayatın İçindenHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli olduİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor? - Hayatın İçindenİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor?Fethi Sekin ne zaman şehit oldu? - Hayatın İçindenFethi Sekin ne zaman şehit oldu?Aşka Düşman nerede çekildi? - Hayatın İçindenAşka Düşman nerede çekildi?2024 noter kağıdı, kimlik, pasaport ücretleri ne kadar? - Hayatın İçinden2024 noter kağıdı, kimlik, pasaport ücretleri ne kadar?
    Sonraki Haber Yükleniyor...