8-9 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

8 Ocak 2024 22:00 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 22:03

Ankara ASKİ su kesintisi 8-9 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 8-9 OCAK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.01.2024 20:30:00

Tamir Tarihi: 8.01.2024 23:30:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU MEVKİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN PEØ110 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE TESİSİ ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ OYUKLU MEVKİ.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 8.01.2024 20:00:00

Tamir Tarihi: 8.01.2024 23:00:00

Detay: Altındağ İlçesi Gültepe Mahallesi Babür Caddesi içerisinde içme suyu şebeke hattımızda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Gültepe ve Örnek mahallelerinin bir kısmı

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.