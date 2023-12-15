BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

15 Aralık 2023 10:14 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:29

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da sarsıntı hisseden vatandaşlar aram motorlarında 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini aratıyor. Son günlerde Bursa'da sıklıkla sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? merak ediyor. Peki, 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün olan depremler şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!