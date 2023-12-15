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    • Haberler > Hayatın İçinden > BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

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    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BURSA&#039;DA DEPREM Mİ OLDU? 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!
    Son Depremler, Bursa

    Bursa'da deprem mi oldu merak edildi. Vatandaşlar sarsıntı hissedince arama motorlarında 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu?

    Bursa'da sarsıntı hisseden vatandaşlar aram motorlarında 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini aratıyor. Son günlerde Bursa'da sıklıkla sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? merak ediyor. Peki, 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün olan depremler şöyle:

    BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU? 15 Aralık Bursa deprem kaç büyüklüğünde, nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi!

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

     

     

     

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