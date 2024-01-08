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    Masterchef All Star şampiyonu kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

    Masterchef All Star şampiyonu 7 ocak 2024 akşamı belli oldu. Masterchef All Star Şampiyonu kimdir? Masterchef Türkiye 2023 şampiyona Esra Tokelli sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Masterchef All Star şampiyonu kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yaklaşık 7 aydır devam eden Masterchef All Star sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren Esra Tokelli, Tahsin ile kaldığı finalden birinci olarak ayrıldı. Canlı olarak yayınlanan Masterchef All Star finalinde All Star Şampiyona Esra Tokelli oldu. Daha önce 2020 sezonunda yarışan Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar…

    MASTERCHEF ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    Yaklaşık 6 buçuk aydır TV8 ekranlarında takip edilen Masterchef All Star finali, dün akşam canlı yayında izleyiciyle buluştu. Finale kalan iki yarışmacı Esra ve Tahsin oldu. Final etabının ilk iki oyununu önceden oynayan finalistler üçüncü etabı canlı yayında izleyici karşısında oynadı. Stüdyoda ise Esra ve Tahsin’in aileleri ve eski yarışmacılar destek olmak için oradaydı.

    Finalinde Esra ve Tahsin’in yarıştığı programda yarışmacılar, imza tabaklarını canlı yayında tamamladı. Tahsin ‘Aile’ konseptli tabağıyla şeflerden 66,5 puan alırken Esra kaz eti kullandığı imza tabağıyla 69,5 puan alarak Masterchef All Star 2023 şampiyonu oldu.

    MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

    Esra Tokelli ilk olarak Masterchef Türkiye 2020 sezonunda yarıştı. 2020 sezonunda adını duyuran yarışmacı daha önce Seda Sayan’ın Yemekteyiz programına katılarak birinci olmuştu. Sosyal medya hesaplarından takipçileriyle tarif videoları paylaşan Esra Tokelli, 2020 Masterchef sezonundan sonra bir restoran açmış ancak daha sonra kapatmak durumunda kalmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Tokelli’nin Instagram’da 397 bin takipçisi bulunuyor.

    ESRA TOKELLİ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

    Aslen Balıkesirli olan Esra Tokelli İstanbul’da doğmuştur. 46 yaşında olan Masterchef All Star Şampiyonu Esra Tokelli’nin 24 yaşında bir oğlu bulunmaktadır.

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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