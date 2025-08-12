ASKİ su kesintileri: Ankara'da sular saat kaçta gelecek? Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Çubuk su kesinti listesi

ASKİ güncel olarak su kesintileri hakkında bilgi veriyor. 12 Ağustos Salı günü Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler ASKİ tarafından paylaşıldı.

Ankaralı vatandaşlar, “Ankara’da sular saat kaçta gelecek” sorusuna cevap ararken, ASKİ su kesintisi listesi belli oldu.

İşte Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Çubuk için 12 Ağustos Salı gününe ait su kesintisi saatleri ve detaylar…

ANKARA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

12 Ağustos Salı günü Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Akyurt, Sincan, Çubuk, Gölbaşı ve Gölpazarı'nda sabah saatlerinde sular kesildi.

Şebeke hattı ve isale hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Bugün sular mahallelere göre değişiklik gösterecek şekilde 12:00, 23:55, 22:00, 17:30, 16:00 saatlerinde gelecektir.

Arıza Tarihi: 12.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 12:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi hipodrum caddesi türk patent enstitüsü önünde meydana gelen içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesinti yapılmıştır . sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bektaşlar ve türk patent enstitüsü

Arıza Tarihi: 12.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 23:55:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana isale hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri susuzluk sıkıntıları yaşanabilir Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alsancak mah.Baglica mah.Ahimesut mah.Yapracık mah. Yapracık köyü.Turkuaz mah.Orhun mah

Arıza Tarihi: 12.08.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 18:00:00

Detay: AKYURT BÜGDÜZ

Etkilenen Yerler: Akyurt bügdüz mahallesi çanıkırı yol üzerindeki fabrikalar ve şehler üzerindeki fabrikalar şehler mahallesi timurhan mahallesi etkilenmektedir.

Arıza Tarihi: 12.08.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 22:00:00

Detay: Ana irsale hattında yapılacak olan iyileştirme çalışması sebebiyle su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Pınarbaşı mahallesi, Saraycık mahallesi, Fatih mahallesi, Ulubatlı Hasan mahallesi, Törekent mahallesi, Mevlana mahallesi, Gökçek mahallesi, Malazgirt mahallesi, Tandoğan mahallesi, Osmanlı mahallesi, Yeni Çimşit mahallesi, Ertuğrul Gazi mahallesi (Basınç düşüklüğü ve susuzluk)

Arıza Tarihi: 12.08.2025 11:15:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 16:00:00

Detay: Çubuk ilçesi esenboğa mahallesi talat paşa caddesinde meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Esenboğa mahallesi talat paşa caddesine bağlı sokaklar

Arıza Tarihi: 12.08.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 15:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi taşpınar mahallesi 2871. cadde ø 110 pe içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Taşpınar mahallesi bir kısmı

Arıza Tarihi: 12.08.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 15:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi; Yunus Emre Mahallesi Gencer caddesi içerisinde Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bağlantı çalışması sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi

Arıza Tarihi: 12.08.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 17:30:00

Detay: Akyurt Yeşiltepe Mahallesi Muslahattin Tuncer Cadde içerisinde içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı su kesintisi uygulanacaktır verdigimimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Akyurt Yeşiltepe Mahallesi etkilecek baglar mevki etkilenecek kalaba mahallesi etkilenecek cücük mahallesi etkilenmektedir

Arıza Tarihi: 12.08.2025 14:15:00

Tamir Tarihi: 12.08.2025 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak Ve Başağaç, Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı