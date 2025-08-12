İstanbul Esenyurt su kesintisi: 12 Ağustos İSKİ duyurdu! Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek?
İstanbul Esenyurt su kesintisi hakkında bilgi almak isteyenler İSKİ'nin resmi internet adresini ziyaret ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ağustos'ta "Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna cevap verdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Ağustos günü Esenyurt'ta su kesintisi yaşanacak mahalleler duyuruldu. İşte İSKİ 12 Ağustos Esenyurt su kesintisi saatleri...
ESENYURT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
12 Ağustos Salı günü Esenyurt'un Örnek, Sultaniye, Selahaddin, Saadetdere, Pınar, Namık Kemal, Mehterçeşme, Mehmet Akif Ersoy, Güzelyurt, Fatih, Aşık Veysel, Ardıçlı ve Akşemseddin Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.
Esenyurtta sular BEDAŞ enerji kesintisinden kaynaklı kesilecek olup çalışmaların tahmini olarak bugün 09:30 civarı bitmesi öngörülmektedir.
ESENYURT SU KESİNTİSİ SORGULAMA
