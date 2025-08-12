Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
715 "Evet", 109 "Hayır" oyu! Bir köy referanduma gitti

715 "Evet", 109 "Hayır" oyu! Bir köy referanduma gitti

Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuş Köyü'nde referanduma gidildi. Mahalle statüsüne geçmek için sandığa giden vatandaşların 715'i "Evet", 109'u "Hayır" oyu verdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuş Köyü'nde mahalle statüsüne geçilmesi yönünde yapılan halk oylamasında 715 kişi "evet", 109 kişi ise "hayır" oyu kullandı.

Referandumla birlikte mahalle olma sürecinde kritik bir eşik geçildi. Bundan sonraki aşamada Gediz Belediye Meclisi'nin kararı, ardından Kütahya Valiliği'nin onayı ve son olarak İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesi bekleniyor. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Erdoğmuş, Gediz Belediyesi sınırlarına dahil edilerek resmen mahalle statüsü kazanacak.

KAMUSAL HİZMETLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK 

Erdoğmuş köyü sakinleri, ilçeye yakınlıkları sayesinde altyapı, ulaşım, temizlik, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetler gibi belediye imkanlarından daha etkin şekilde faydalanmayı amaçladıklarını belirtiyor. Mahalle statüsüne geçişin, yaşam kalitesini artıracağı ve kamusal hizmetlere erişimi kolaylaştıracağı düşünülüyor.

HAZİRANDA BAŞKA BİR KÖY DE REFERANDUM YAPILMIŞTI

Haziran ayında benzer bir referandum da Gediz'e bağlı Dörtdeğirmen köyünde yapılmış, köy halkı mahalle olma yönünde karar almıştı. İlçe merkezine yakın konumda bulunan köylerin, belediye hizmetlerinden daha fazla yararlanmak adına mahalleye dönüşme talepleri dikkat çekiyor.

