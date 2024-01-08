Abdülkerim Bardakcı 'İcardi yoksa ben varım' dedi

8 Ocak 2024 07:56 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 08:04

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de bu sezon oynadığı tüm iç saha maçlarını kazanan son şampiyon Galatasaray evinde, dışarıda altı maçtır yüzü gülmeyen Konyaspor’u konuk etti. Sarı kırmızılı takım Arjantinli yıldızı İcardi’nin derbide yüzüne aldığı darbe sebebiyle forma giyemediği karşılaşmada zor anlar yaşadı. Üç puan eski bir Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı ve ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürülen Zaha’nın golleriyle geldi.

DENİZ PANTERLEŞTİ

İstanbul’a kaleci Bernardoni, Nzonzi ve Cikalleshi gibi önemli eksiklerle gelen Konyaspor karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin hızını kesmeyi hedeflerken, maçtaki ilk net gol fırsatı 33’te geldi. Kaan’ın pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Mertens’in vuruşunda ilk yarı boyunca beş isabetli kurtarış yaparak dikkatleri üzerine çeken Deniz topu kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle noktalandı.

ASLAN BUNALTIYOR

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray yaptığı baskıyla her geçen dakika rakibini bunaltırken, gol bir duran top sonrasında geldi. 63’te Zaha’dan aldığı pası şık bir vuruşla filelere gönderen Abdülkerim maçın kilidini çözdü: 1-0. 90’da Kaan’ın kaleciden seken şutunu boş kaleye tamamlayan Zaha takımını rahatlatırken, duraklamalarda bir kez daha sahne alan Abdülkerim gecenin yıldızı olarak tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. Okan Buruk’un öğrencileri üç puanı üç golle aldı.

OKAN BURUK: BİZİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLER VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk dünkü maçtan çok son dönemlerde, ‘ödemelerde sıkıntı var’ spekülasyonlarına cevap verdi.

Hoca, “Rakiplerimiz bizi karıştıracak. Bunu normal görüyoruz. G.Saray’a saldırıyorlar. Takım içinde maaş sıkıntısı yok. Erden (Timur) bey sürekli yanımızda. Bunlar art niyetli sözler” derken, “İcardi derbide yüzüne darbe aldı, direğe itildi. Zaten sakatlığı da vardı. Doktorlarla görüştük. Birkaç hafta dinlendireceğiz. Yoksa görme yetisine zarar gelebilir” sözlerini kullandı.

Buruk ayrılacağı dillendirilen Ziyech için de, “G.Saray’da mutlu. Transfer başlayınca onun düşüncesi olur, bizim düşüncemiz olur. Tekliflere bakacağız” diyerek kafalarda soru işaretleri oluşturdu.