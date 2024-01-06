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    İcardi stop etti, en az üç maç kaçıracak!

    Kadıköy’de Becao ile girdiği mücadelede elmacık kemiğinde kırık oluşan Mauro İcardi, Süper Kupa kadrosunda yer almıştı. Ancak yapılan kontrollerden sonra bir süre oynamamasına karar verildi…

    İcardi stop etti, en az üç maç kaçıracak!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray’da Mauro İcardi şoku yaşanıyor. Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan derbide sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Becao ile girdiği mücadelelerde sık sık yerde kalan İcardi, bir de direğe çarpmıştı. Galatasaray cephesi yüzünde morluk oluşan İcardi’nin ‘yumruk’ yediğini, Fenerbahçe cephesi ise ‘direğe çarptığını’ dile getirmiş, hafta boyunca tartışma konusu olmuştu. Sarı kırmızılılar, İcardi’yi bu derbiden beş gün sonra oynanacak Süper Kupa kafilesine dâhil etmişti. Maç ertelendi, takımlar yurda döndü. Aradan da neredeyse bir hafta geçti… 

    FORVETTE KRİZ YAŞANIYOR

    Ancak bu süreçte sık sık gözündeki kanlanma ile ilgili olarak doktor kontrolünden geçirilen İcardi için ‘bir süre oynatılmaması’ kararı alındı. Yapılan açıklamada “Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir” denildi. Buna göre İcardi için 13 Ocak’ta bir kontrol daha var. Arjantinli golcünün Konyaspor ve Sivasspor maçlarında oynayamayacağı kesin, Kayserispor maçı ise şüpheli. Bakambu’nun da Afrika Kupası’nda olmasıyla Aslan’da ciddi bir forvet krizi yaşanıyor. 

    NEŞELİ İDMAN

    Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Üç grup hâlinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi. Oyuncuların neşeli oluşu dikkatlerden kaçmadı. 

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > İcardi stop etti, en az üç maç kaçıracak!
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