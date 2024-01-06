İcardi stop etti, en az üç maç kaçıracak!

6 Ocak 2024 10:07 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:13

Galatasaray’da Mauro İcardi şoku yaşanıyor. Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan derbide sarı lacivertlilerin savunma oyuncusu Becao ile girdiği mücadelelerde sık sık yerde kalan İcardi, bir de direğe çarpmıştı. Galatasaray cephesi yüzünde morluk oluşan İcardi’nin ‘yumruk’ yediğini, Fenerbahçe cephesi ise ‘direğe çarptığını’ dile getirmiş, hafta boyunca tartışma konusu olmuştu. Sarı kırmızılılar, İcardi’yi bu derbiden beş gün sonra oynanacak Süper Kupa kafilesine dâhil etmişti. Maç ertelendi, takımlar yurda döndü. Aradan da neredeyse bir hafta geçti…

FORVETTE KRİZ YAŞANIYOR

Ancak bu süreçte sık sık gözündeki kanlanma ile ilgili olarak doktor kontrolünden geçirilen İcardi için ‘bir süre oynatılmaması’ kararı alındı. Yapılan açıklamada “Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir” denildi. Buna göre İcardi için 13 Ocak’ta bir kontrol daha var. Arjantinli golcünün Konyaspor ve Sivasspor maçlarında oynayamayacağı kesin, Kayserispor maçı ise şüpheli. Bakambu’nun da Afrika Kupası’nda olmasıyla Aslan’da ciddi bir forvet krizi yaşanıyor.

NEŞELİ İDMAN

Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Üç grup hâlinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla sona erdi. Oyuncuların neşeli oluşu dikkatlerden kaçmadı.