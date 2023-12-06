Sınıf annesini azarlayan çocuğa yorum yağdı! "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" Sınıf annesine bağıran çocuk ne dedi?

6 Aralık 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 12:05

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir ilkokul öğrencisinin sınıf annesiyle tartışması gündem olmuştu. "Ben bu sınıfın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen veliye, öğrencinin "Sınıf annesi sanki dünyanın ağası" diye cevap verdiği video tartışmalara yol açmıştı. Bugün yaşanan bir gelişme sonrası bu görüntüleri yeniden konuşulmaya başlandı. Okullarda "sınıf anneliği" uygulaması yasaklanınca söz konusu videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcıları öğrenci için “İmparator” "Tek başına her şeyi çözdü" yorumları yaptı.

Son yıllarda birçok yönüyle eleştiri konusu haline gelen sınıf annesi uygulaması artık olmayacak. Bu gelişme ile gözler geçtiğimiz günlerde bir okulda çekilen ve küçük bir çocuk ile sınıf annesinin tartıştığı videoya çevrildi. Sınıf annesine bağıran çocuk ne demişti? Neden tartışma olmuştu?

SINIF ANNESİNE BAĞIRAN ÇOCUK NE DEDİ?

Bir sınıfta çekilen görüntülerde küçük çocuğun sınıf annesiyle tartıştığı görüldü. Videoda sınıf annesinin çocuğa “Senin böyle konuşmanı kim sağlıyor?" dediği görülüyor. Çocuğun "Sana ne" diyerek sınıf annesine çıkıştığı video gündem oldu. "Ben buranın sınıf annesiysem her şeyi bilmek zorundayım" diyen kadına çocuk ise şu sözlerle karşılık verdi: "Bana ne allah allah. Bir sınıf annesi sanki dünyanın ağası. Yok öyle bir şey be. Öyle herkes ağa, kaymakam, başkan olabilseydi, olurdu."

SINIF ANNESİNİ AZARLAYAN ÇOCUK KİM?

Paylaşılan videoda küçük çocuğun yüzü görünürken sınıf annesinin ise yüzü görünmüyor. Sınıf annesi ile tartışan çocuğun bir ilkokul öğrencisi olduğu biliniyor. Bugün yaşanan gelişme sonrası birçok sosyal medya kullancısı o videodaki çocuğu paylaşarak öğrenci için “İmparator” "Kral sen ne yaptın" Kral tek başına her şeyi çözdü" yorumları yapıldı.