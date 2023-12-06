Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ümraniye'de elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle beraber vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırdı. Merak edilenler arasında yer alan Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
6 Aralık günü İstanbul Ümraniye'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar kesintinin ne zaman sona ereceğini merak etti. Peki, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek? Detaylar...
ÜMRANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
6 Aralık günü meydana gelen kesintinin ne zaman biteceği araştırılıyor. AYEDAŞ'ta yer alan bilgiler şöyle:
Bakım Çalışması
06.12.2023
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
ŞAKİR, ARSLAN, KIVANÇ, PALANDÖKEN, İDEALİST KENT
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ESENKENT, KALEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ŞERİFALİ, KIBLE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
PARSELLER, ATALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI DUDULLU, NEVRUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 20:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ESENŞEHİR, GÜZELGÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 20:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ALTINŞEHİR, KELEBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ŞERİFALİ, BARBAROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAKMAK, ABİDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ESENKENT, BİLALİ HABEŞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ESENKENT, ARZUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
SİTE, 23 NİSAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 16:22 'da verilmesi planlanmaktadır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
AŞAĞI DUDULLU, GÜLEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor
ŞEBEKE ARIZASI
ÇAKMAK, ABİDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.