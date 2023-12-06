6 Aralık 2023 16:14 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:23

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

6 Aralık günü İstanbul Ümraniye'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar kesintinin ne zaman sona ereceğini merak etti. Peki, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek? Detaylar...

ÜMRANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

6 Aralık günü meydana gelen kesintinin ne zaman biteceği araştırılıyor. AYEDAŞ'ta yer alan bilgiler şöyle:

Bakım Çalışması 06.12.2023 09:30 - 17:30 Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ŞAKİR, ARSLAN, KIVANÇ, PALANDÖKEN, İDEALİST KENT

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ESENKENT, KALEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ŞERİFALİ, KIBLE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI PARSELLER, ATALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI YUKARI DUDULLU, NEVRUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 20:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ESENŞEHİR, GÜZELGÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 20:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ALTINŞEHİR, KELEBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ŞERİFALİ, BARBAROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ÇAKMAK, ABİDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ESENKENT, BİLALİ HABEŞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI ESENKENT, ARZUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI SİTE, 23 NİSAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 16:22 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI AŞAĞI DUDULLU, GÜLEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.