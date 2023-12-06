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    • Haberler > Hayatın İçinden > Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?

    Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye&#039;de elektrikler ne zaman gelecek?
    Elektrik Kesintisi, Ayedaş, Ümraniye

    Ümraniye'de elektrik kesintisinin meydana gelmesiyle beraber vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırdı. Merak edilenler arasında yer alan Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

    6 Aralık günü İstanbul Ümraniye'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar kesintinin ne zaman sona ereceğini merak etti. Peki, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Aralık İstanbul Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek? Detaylar...

    ÜMRANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

    6 Aralık günü meydana gelen kesintinin ne zaman biteceği araştırılıyor. AYEDAŞ'ta yer alan bilgiler şöyle:

    Bakım Çalışması
     
    06.12.2023 

    Çalışmalar Devam Ediyor 

     ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
     ŞAKİR, ARSLAN, KIVANÇ, PALANDÖKEN, İDEALİST KENT
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
     ESENKENT, KALEM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ŞERİFALİ, KIBLE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    PARSELLER, ATALAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    YUKARI DUDULLU, NEVRUZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 20:00 'da verilmesi planlanmaktadır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ESENŞEHİR, GÜZELGÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 20:30 'da verilmesi planlanmaktadır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ALTINŞEHİR, KELEBEK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ŞERİFALİ, BARBAROS Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ÇAKMAK, ABİDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ESENKENT, BİLALİ HABEŞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ESENKENT, ARZUM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    SİTE, 23 NİSAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 06.12.2023 16:22 'da verilmesi planlanmaktadır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    AŞAĞI DUDULLU, GÜLEÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
     
    Anlık Arıza
     
    Çalışmalar Devam Ediyor 
     ŞEBEKE ARIZASI
    ÇAKMAK, ABİDE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
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