Sevgili Peygamberimiz Eshâbının oturdukları yere gelince baş tarafa geçmez, gördüğü boş bir yere otururdu...

Elinde bastonuyla bir gün sokağa çıktı.

Esnaf Onu gördüler.

Hep ayağa kalktılar...

Efendimiz onlara;

“Benim için ayağa kalkmayınız. Ben de sizin gibi bir insanım. Herkes gibi yer içer, yorulunca otururum” buyurdu.

● ● ●

Sevgili Peygamberimiz, söküklerini, yırtıklarını kendi de yamar, koyunlarını kendi de sağardı.

Hayvanlarına kendi de yem verir, çarşıdan satın aldığı öteberiyi başkasına taşıttırmaz, kendisi taşırdı.

Yolculukta hayvanlarına yem verir, bâzen tımar da ederdi. Bunları bâzan yalnız yapar, bâzen de hizmetçileri yaparken onlara yardım ederdi.

● ● ●

Bâzı kimselerin hizmetçileri gelip Sevgili Peygamberimizi çağırdıklarında, Medîne’nin âdetine uyarak onlarla el ele verip yürürdü.

Hastaları ziyâret ederdi.

Cenâzelerde bulunurdu.

Gönül almak için kâfirlerin ve münâfıkların hastalarını da ziyâret ederdi.

● ● ●

Efendimiz, Eshâbından birini üç gün görmese, onu Eshâbından sorardı. Yolculuğa gitmişse duâ ederdi. Şehirde ise ziyâretine gider, yolda karşılaştığı Müslümana, önce kendi selâm verirdi...

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...