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"Bu iddianı nasıl ispat edeceksin?”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
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Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, bir gün bir yerden geçerken iki kimseyi gördü.

Münâkaşa ediyorlardı.

Biri Hristiyan, öteki Müslümandı.

Onlara yaklaştı ve sordu:

“Niçin münâkaşa edersiniz?”

Müslüman arz etti ki:

“Efendim, bu kimse, (Bizim Peygamberimiz, sizinkinden üstündür) diyor.

Büyük zât, Hristiyana sordu:

“Sen, bu iddianı nasıl ispat edeceksin?”

O dedi ki: “Bizim peygamberimiz ölüyü diriltirdi, onun için o daha üstündür.”

Gavsü'l-âzam ona sordu:

“Ey kişi! Ben peygamber değilim. Sâdece o Resûlün ümmetinden biriyim. Ben, Allah'ın izniyle ölüyü diriltirsem, Müslüman olur musun?”

“Evet, olurum” dedi.

O vakit buyurdu ki:

“Bana, eski bir kabir göster.”

Hristiyan da; “Meselâ şu” dedi.

Büyük velî yaklaştı ve o Hristiyâna;

“Burada yatan, şarkıcı bir kadındır. İstersen şarkı söylerken dirilteyim” buyurdu.

Hristiyân dedi ki: “Tamâm, öyle dirilsin.”

Büyük velî kabre seslendi ki:

“Allah'ın izniyle kalk!”

O anda kabirde bir hareket oldu.

O mezar boydan boya yarıldı.

Ve bir “kadın” çıktı içinden.

Hem de şarkı söyleyerek.

Bir müddet öyle kaldı.

Sonra kabre girdi tekrar.

Adam bunu gördü.

Şehâdeti söyleyip, Müslüman oldu.

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