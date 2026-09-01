Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, bir gün bir yerden geçerken iki kimseyi gördü.

Münâkaşa ediyorlardı.

Biri Hristiyan, öteki Müslümandı.

Onlara yaklaştı ve sordu:

“Niçin münâkaşa edersiniz?”

Müslüman arz etti ki:

“Efendim, bu kimse, (Bizim Peygamberimiz, sizinkinden üstündür) diyor.

Büyük zât, Hristiyana sordu:

“Sen, bu iddianı nasıl ispat edeceksin?”

O dedi ki: “Bizim peygamberimiz ölüyü diriltirdi, onun için o daha üstündür.”

Gavsü'l-âzam ona sordu:

“Ey kişi! Ben peygamber değilim. Sâdece o Resûlün ümmetinden biriyim. Ben, Allah'ın izniyle ölüyü diriltirsem, Müslüman olur musun?”

“Evet, olurum” dedi.

O vakit buyurdu ki:

“Bana, eski bir kabir göster.”

Hristiyan da; “Meselâ şu” dedi.

Büyük velî yaklaştı ve o Hristiyâna;

“Burada yatan, şarkıcı bir kadındır. İstersen şarkı söylerken dirilteyim” buyurdu.

Hristiyân dedi ki: “Tamâm, öyle dirilsin.”

Büyük velî kabre seslendi ki:

“Allah'ın izniyle kalk!”

O anda kabirde bir hareket oldu.

O mezar boydan boya yarıldı.

Ve bir “kadın” çıktı içinden.

Hem de şarkı söyleyerek.

Bir müddet öyle kaldı.

Sonra kabre girdi tekrar.

Adam bunu gördü.

Şehâdeti söyleyip, Müslüman oldu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...