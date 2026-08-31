Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

"Rabbim beni kurtardı”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri zamânında, Bağdat'ta bir kadın vardı.

Bu büyük zâtı çok seviyor, darda kaldığı vekit ondan “imdât” istiyordu.

Bir de ahlâksız biri vardı.

Ve âşıktı bu kadıncağıza.

Onu gizli gizli tâkip ediyor, hep peşinden gidiyordu...

Bir gün uzun bir yola çıktı bu kadıncağız.

O adam da arkasından...

Kadın, dağda giderken akşam oldu.

Gecelemek üzere girdi bir mağaraya.

Ardından o adam da girdi...

Kadın dönüp adamı gördü.

Ama kaçacak bir yer yoktu...

Zor durumda kalmıştı...

Gözlerini kapatıp;

"Yetiş ey Gavs-ı âzam!" dedi.

Böyle geçirdi içinden.

Ondan yardım istedi.

Gavs-ül âzam o anda evde abdest alıyordu.

Kadının sesini işitti…

Takunyasını çıkardı.

Ve o mağaraya doğru hiddetle savurdu!

Adam kadına yaklaşmıştı.

Tam onu tutacaktı.

O an bir takunya yukarıdan hızla gelip, çarptı kafasına!

Hattâ bir defâ da değil.

Tekrar tekrar vurdu!

Tâ ki adam ölene kadar...

Kadın, o takunyayı aldı.

Ve Gavs-ı âzama getirip;

“Efendim, Rabbim beni, o adamın şerrinden kurtardı” dedi...

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.