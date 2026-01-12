"Enelhak ne demek?"

Hallâc-ı Mansur büyük velîlerdendir. Sekr hâlindeyken ağzından “enelhak” kelimesi çıktı bir gün.

Bu söz, görünüşte “ben Hakkım" mânâsına geliyorsa da, onun bundan murâdı bu değildi.

"Ben yokum, Allah var" demek istemişti.

Zîrâ sekr hâlindeydi.

Yâni şuuru yerinde değildi.

O devrin âlimleri, onun bu sözünü, dînî yönden "küfür" sayıp hapsettiler.

O hapisteyken, bâzı sevdikleri kendisine;

“Sabır nedir efendim?” diye sordular.

Büyük zât ayaklarını bağlayan kalın zincirlere işâret ederek;

“Sabır şudur ki, şu kalın zincire baksam açılırlar” buyurdu.

Ve o zincire bir nazar etti.

O anda, kalın zincir koptu.

O kimse çok şaşırdı!

Bu defâ, içinde olduğu odanın duvarına, bir baktı.

O bakışla kayboldu duvar.

O anda Dicle'nin kenarında buldular kendilerini.

Adamcağız “neler oluyor?" diye düşünürken, yine zindanda olduklarını fark etti.

Büyük zât ona bakıp;

“İşte, sabır budur” buyurdu.

Yâni o kişiye;

"Bütün bunlara rağmen sabredip, hapishâneden çıkmıyorum" demek istedi.

