"Gençlerin ibâdeti daha kıymetlidir?”

Mansur bin Mu'temir hazretleri, Tâbiîn’den olup, hadîs ve fıkıh âlimlerindendir.

Irak hükümdârı Yûsüf bin Ömer, bu zâta Kûfe kadılığını teklîf etti kendisine.

O kabûl etmedi.

Tekrar teklîf etti.

O, yine reddetti.

Ne kadar ısrâr ettiyse de kabûl etmedi.

Sonunda;

"Kabûl etmezsen seni hapsederim" dedi.

Kabûl etmedi.

Ve hapse girdi...

● ● ●

Bu zât sohbetlerinde;

"Hiç günâhımız olmasa, ama kalbimizde dünyâ sevgisi olsa, bu günah, Cehenneme atılmamıza kâfi gelir" buyururdu.

● ● ●

Bir gün de sevdikleri;

“İyi huylu olmak için bize ne tavsiye edersiniz efendim?” dediler.

Cevâbında;

“İyi huylu olmak için, iyi huylu kişilerle arkadaşlık etmelidir. Çünkü insanın ahlâkı, arkadaşının huyu gibi olur. Ahlâk, hastalık gibi sârî, yâni bulaşıcıdır” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de; “Efendim, gençlerin ibâdet yapması neden daha çok kıymetlidir?” diye sordular.

Cevâbında;

“Gençlik çağında; insana musallat olan şeytan, nefis ve kötü arkadaş, o kişiye ibâdet yaptırmak istemez. Genç kimse buna rağmen namazlarını kılarsa, çok kıymetli olur ve yaşlı kimsenin yaptığı ibâdetten kat kat fazla sevap kazanır” buyurdu.

