Hammad bin Seleme hazretleri, Tebe-i tâbiînden olup, hicrî 167 (m. 783)’de vefât etti.
Bu zâtın evinde bir hasır, bir Kur’ân-ı kerîm, bir de abdest almak için bir su kabı vardı.
Bir gün bir dostu geldi.
Ve kendisine;
"Sizi görünce beni bir heybet sardı, hikmeti nedir?" diye sordu.
Hazret-i Hammad;
"Hikmeti belli" dedi.
"Nasıl?" deyince de;
"Peygamberimiz aleyhisselâm ‘Kim Allah'tan korkarsa, herkes ondan korkar. Kim de Allah'tan korkmaz ise, O kimse her şeyden korkar!’ buyuruyor" dedi.
Adam duygulandı!
Ona bir kese para verip;
“Bunu kabûl et" dedi.
"Hayır, alamam" buyurdu.
O kimse;
“Vallâhi helâl paradır" dedi.
Yine kabûl etmedi.
Ve parayı geri verip;
"Bunu al, ihtiyâcı olanlara sen kendin ver!" buyurdu.
● ● ●
Bu zât, bir gün, sevdiklerinin yüzlerine sevgiyle baktı ve;
“Size niçin böyle baktım, biliyor musunuz?” diye sordu.
Dediler ki: “Bilmiyoruz.”
Büyük velî;
“Müminin yüzüne sevgiyle bakmak, ibâdettir. Ayrıca müminin yüzüne muhabbetle bakanın kalbi temizlenir, nurlanır ve parlar” buyurdu.