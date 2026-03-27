Hammad bin Seleme hazretleri, Tebe-i tâbiînden olup, hicrî 167 (m. 783)’de vefât etti.

Bu zâtın evinde bir hasır, bir Kur’ân-ı kerîm, bir de abdest almak için bir su kabı vardı.

Bir gün bir dostu geldi.

Ve kendisine;

"Sizi görünce beni bir heybet sardı, hikmeti nedir?" diye sordu.

Hazret-i Hammad;

"Hikmeti belli" dedi.

"Nasıl?" deyince de;

"Peygamberimiz aleyhisselâm ‘Kim Allah'tan korkarsa, herkes ondan korkar. Kim de Allah'tan korkmaz ise, O kimse her şeyden korkar!’ buyuruyor" dedi.

Adam duygulandı!

Ona bir kese para verip;

“Bunu kabûl et" dedi.

"Hayır, alamam" buyurdu.

O kimse;

“Vallâhi helâl paradır" dedi.

Yine kabûl etmedi.

Ve parayı geri verip;

"Bunu al, ihtiyâcı olanlara sen kendin ver!" buyurdu.

● ● ●

Bu zât, bir gün, sevdiklerinin yüzlerine sevgiyle baktı ve;

“Size niçin böyle baktım, biliyor musunuz?” diye sordu.

Dediler ki: “Bilmiyoruz.”

Büyük velî;

“Müminin yüzüne sevgiyle bakmak, ibâdettir. Ayrıca müminin yüzüne muhabbetle bakanın kalbi temizlenir, nurlanır ve parlar” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...