Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin mübârek türbesinde, her yıl, doğum gününde “mevlid-i şerîf” okutulurdu.

Âdetti bu, o havâlide.

O devirde yaşayan evliyâdan biri, o seneki mevlid cemiyetine gitmemeyi düşünüyordu.

O gece Ahmed Bedevî hazretlerini gördü rüyâsında.

Büyük velî, kendisine;

“Niçin gelmek istemiyorsun bizim mevlidimize? Hâlbuki Resûlullah Efendimiz ve Eshâb-ı kirâm, hattâ sâir peygamberler de bu mevlid cemiyetine katılırlar”buyurdu.

O anda uyandı.

Anladı hatâsını.

Yola çıkıp yetişti cemiyete.

Ve bir daha da terk etmedi...

● ● ●

Bir genç de, nasîhatistedi bu velî zâttan.

Cevâben;

“Müminleri sevindir”buyurdu.

Genç sordu:

“Nasıl sevindireyim efendim?”

“Bir sıkıntısını gider, bir derdine derman ol.”

“Bu iş, çok mu sevaptır efendim?” dediğinde;

“Evet, Peygamber Efendimiz; ‘Allahü teâlânın, farzlardan sonra en çok sevdiği ve beğendiği iş, bir mümini sevindirmektir’ buyuruyor”diye cevap verdi.

● ● ●

Bâzı gençler de nasîhatistedi bu büyük velîden.

Cevâbında;

“Ey gençler! Gıybetten çok sakının. Zîra bu günahzinadan daha şiddetlidir”buyurdu.

