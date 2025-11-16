- Seyyid Ahmed Bedevî'nin mevlid cemiyetlerine Resûlullah ve diğer peygamberlerin de katıldığı rivayet edilir.
- Müminleri sevindirmek ve sıkıntılarını gidermek, farzlardan sonra Allah katında en sevilen ameldir.
- Peygamber Efendimiz, bir mümini sevindirmenin büyük sevabını vurgulamıştır.
- Gıybet, zinadan daha şiddetli bir günah olup kesinlikle sakınılması gereken bir davranıştır.
Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin mübârek türbesinde, her yıl, doğum gününde “mevlid-i şerîf” okutulurdu.
Âdetti bu, o havâlide.
O devirde yaşayan evliyâdan biri, o seneki mevlid cemiyetine gitmemeyi düşünüyordu.
O gece Ahmed Bedevî hazretlerini gördü rüyâsında.
Büyük velî, kendisine;
“Niçin gelmek istemiyorsun bizim mevlidimize? Hâlbuki Resûlullah Efendimiz ve Eshâb-ı kirâm, hattâ sâir peygamberler de bu mevlid cemiyetine katılırlar”buyurdu.
O anda uyandı.
Anladı hatâsını.
Yola çıkıp yetişti cemiyete.
Ve bir daha da terk etmedi...
● ● ●
Bir genç de, nasîhatistedi bu velî zâttan.
Cevâben;
“Müminleri sevindir”buyurdu.
Genç sordu:
“Nasıl sevindireyim efendim?”
“Bir sıkıntısını gider, bir derdine derman ol.”
“Bu iş, çok mu sevaptır efendim?” dediğinde;
“Evet, Peygamber Efendimiz; ‘Allahü teâlânın, farzlardan sonra en çok sevdiği ve beğendiği iş, bir mümini sevindirmektir’ buyuruyor”diye cevap verdi.
● ● ●
Bâzı gençler de nasîhatistedi bu büyük velîden.
Cevâbında;
“Ey gençler! Gıybetten çok sakının. Zîra bu günahzinadan daha şiddetlidir”buyurdu.