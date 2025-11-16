Türkiye Gazetesi E-Gazete
“Müminleri sevindir...”

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Köşe Yazıları 2 saat önce
Bu metin, Seyyid Ahmed Bedevî'nin mevlidine Resûlullah'ın katılımı anektoduyla birlikte, müminleri sevindirmenin farzlardan sonraki en sevaplı amel ve gıybetin zinadan daha şiddetli bir günah olduğu yönündeki önemli nasihatleri aktarmaktadır.
  • Seyyid Ahmed Bedevî'nin mevlid cemiyetlerine Resûlullah ve diğer peygamberlerin de katıldığı rivayet edilir.
  • Müminleri sevindirmek ve sıkıntılarını gidermek, farzlardan sonra Allah katında en sevilen ameldir.
  • Peygamber Efendimiz, bir mümini sevindirmenin büyük sevabını vurgulamıştır.
  • Gıybet, zinadan daha şiddetli bir günah olup kesinlikle sakınılması gereken bir davranıştır.
Seyyid Ahmed Bedevîhazretlerinin mübârek türbesinde, her yıl, doğum gününde “mevlid-i şerîf” okutulurdu.

Âdetti bu, o havâlide.

O devirde yaşayan evliyâdan biri, o seneki mevlid cemiyetine gitmemeyi düşünüyordu.

O gece Ahmed Bedevî hazretlerini gördü rüyâsında.

Büyük velî, kendisine;

“Niçin gelmek istemiyorsun bizim mevlidimize? Hâlbuki Resûlullah Efendimiz ve Eshâb-ı kirâm, hattâ sâir peygamberler de bu mevlid cemiyetine katılırlar”buyurdu.

O anda uyandı.

Anladı hatâsını.

Yola çıkıp yetişti cemiyete.

Ve bir daha da terk etmedi...

● ● ●

Bir genç de, nasîhatistedi bu velî zâttan.

Cevâben;

“Müminleri sevindir”buyurdu.

Genç sordu:

“Nasıl sevindireyim efendim?”

“Bir sıkıntısını gider, bir derdine derman ol.”

“Bu iş, çok mu sevaptır efendim?” dediğinde;

“Evet, Peygamber Efendimiz; ‘Allahü teâlânın, farzlardan sonra en çok sevdiği ve beğendiği iş, bir mümini sevindirmektir’ buyuruyor”diye cevap verdi.

● ● ●

Bâzı gençler de nasîhatistedi bu büyük velîden.

Cevâbında;

“Ey gençler! Gıybetten çok sakının. Zîra bu günahzinadan daha şiddetlidir”buyurdu.

