Furkan Bölükbaşı'nın suçu ne?

Furkan Bölükbaşı bir sosyal medya paylaşımında Erdoğan'a Kemalistlerle iyi geçinmeye yönelik çabaların işe yaramayabileceğini söyledi. Menderes'in de bu tür şeyler yaptığını ama idam edilmekten kurtulamadığını hatırlattı. Aynı şeyin Erdoğan’ın başına gelmemesini diledi. Bunun üzerine, TCK madde 310’dan (Cumhurbaşkanına suikast ve fiilîsaldırı kapsamında) tutuklandı.

Bölükbaşı’nın hatırlatması tarihîbir gerçeği yansıtmakta. Menderes ve partisi, mesela, CHP'nin M. Kemal'i kendilerine karşı bir silah olarak kullanmasını önlemek için 5816 sayılı kanunu çıkardı. Bu kanun hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlükleri teminat altına alan anayasal yönetim geleneğine aykırıydı. Her şeyden önce kanunların genelliği ilkesini ihlal etmekteydi, çünkü tek bir şahsiyeti korumaya yönelikti. Hukuk devletinde ise kanunlar geneldir, herkesi kapsar, bir kişiye mahsus olamaz. İnsanların hakaretlere karşı korunması da özel düzenlemelerle değil genel kanunlarla yapılır. Aksi takdirde, diğer mahzurları yanında, ifade özgürlüğünün çiğnenmesine ciddi biçimde zemin hazırlanmış olur. Nitekim bugün M. Kemal ve icraatları hakkında yapılacak tüm eleştirel değerlendirmeler bu kanunun tehdidi altındadır!..

Bu kanunu çıkarmış olmasına rağmen Kemalist tayfa Menderes’i M. Kemal'in çizgisinden ayrılmakla suçladı. Darbe yaparak devirdi.Tabii hâkim ilkesine aykırı şekilde, düzmece mahkemelerde, uydurma suçlarla yargıladı. İdama mahkûm etti. Çıkarılmasında DP başı çekti ama bugün bu kanunu asıl sahiplenen CHP ve Kemalistlerdir. Oysa demokrasiye, hukuk devletine ve ifade özgürlüğüne inanmış bir CHP’nin bu kanunun iptalini istemesi ve buna yönelik süreçte başı çekiyor olması gerekirdi; çünkü CHP dışında kim bunu yaparsa yapsın büyük bir saldırı dalgasıyla ve çeşitli suçlamalarla karşılaşması kaçınılmazdır...

Erdoğan'ın Kemalist olduğu söylenemez. Erdoğan resmîgünlerdeki M. Kemal’i anma ve yüceltme ritüellerine mecburen katılmakta, çünkü Kemalizm Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî ideolojisi. Partisinden kimileri ileri gidip bu bakımdan CHP’yi sollamaya çalışıyor olsa da durum bu. Bahçeli'nin de CHP’li Kemalistler anlamında Kemalist olmadığı ve M. Kemal'e bakışının daha makul ve mutedil olduğu öne sürülebilir. Bahçeli, zaman zaman sarf ettiği abartılı sözlere rağmen, CHP gibi, M. Kemal’in tarihimizin başlangıcı ve sonu olduğunu kabul etmemekte.Onu tarihimizdeki büyük şahsiyetlerden biri olarak görmekte. Her şeyde ondan bir iz bulmamakta. Ancak, MHP’deki herkesin aynı çizgide olmadığının, bazı MHP mensuplarıyla tipik Kemalistler arasında bu bakımdan bir fark bulunmadığının farkında olmakta fayda var...

Unutmayalım ki CHP siyaseti nefrete dayanıyor. Zamanımıza takılıp kalanlar bu nefretin sadece Erdoğan’a yönelik olduğunu zannedebilir. Oysa CHP kendisinden olmayan herkesten ve yörüngesinde hareket etmeyen her siyasi partiden tiksinir. Onları meşru siyasi aktörler olarak görmez. Yukarda da işaret edildiği üzere, CHP çizgisi Menderes’ten nefret etti. Ona alçakça bir darbe yapılmasına alkış tuttu. Aynı duygu ve düşünceleri Demirel’e karşı da besledi. Özal da CHP nefretinden nasibini aldı. Bugün Kemalistlerin ve CHP’nin nefretinin ana objesi Erdoğan. Allah korusun, Erdoğan bir Kemalist darbeye maruz kalsa ve Menderes’in akıbetine uğratılmak istense, CHP ve Kemalistler, eminim, çok sevinecek, alkış tutacak, darbeyi, darbecileri ve yapacakları her şeyi destekleyecektir...

Bölükbaşı, mesajında Erdoğan’a yönelik bir tehditte bulunmamış, bir tarihîgerçeğe dikkat çekmiş, muhtemel bir tehlikeyi hatırlatmış. Bu yüzden, Bölükbaşı’nın Erdoğan’ı tehdit etme suçu işlediği iddiasıyla tutuklanması akla, mantığa, hakikate aykırı ve maddi temellerden mahrum bir işlemdir. Bu işlem, açık bir ifade özgürlüğü ihlali teşkil etmektedir. Ayrıca, Bölükbaşı’nın tutuklu yargılanması muhtemelen beraat edeceği bir suçlamadan dolayı bir anlamda ve bir ölçüde cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Furkan Bölükbaşı, ne yazık ki, haksız ve gereksiz yere tutuklanmış görünüyor.

