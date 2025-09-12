İsrail de durmaz, Rusya da...

Dün İsrail medyasında ilginç bir haber vardı. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu hükûmetinin, Türkiye'de birçok Hamas liderinin ikamet ettiğini ileri sürerek Türkiye'de operasyon kararı aldı. Ancak İsrail yönetimi aldığı saldırı kararından son anda vazgeçerek hedefi Katar’a çevirdi...

İsrail merkezli gazeteve İsrail Devlet yayımcısı KAN'ın haberine göre,

Türkiye’ye operasyon yapmanın maliyeti var. Türkiye NATO üyesi bir ülke. Ekonomik ve siyasi sonuçları olur. Ancak aynı maliyet Katar için de olabilir. Nitekim AB üyesi ülkeler İsrail’e kısmi yaptırım kararı aldı. İsrail, Batı müttefiki Katar’ın başkentini vurmaktan çekinmedi. Kimseden korkmadı. Olacak iş değil. İsrail durmayacaktır. Hamas nerede ise oraya saldıracaktır. Türkiye’ye belki topla tüfekle değil ama ülke içine adam sızdırarak yapmak isteyecektir...

Gelelim Rusya’ya... Rusya da bir NATO üyesi ülke olan Polonya’ya saldırdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin hava sahasının Rusya tarafından bir İHA saldırısıyla ihlal edildiğini iddia etmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) acil toplanacağını söyledi. Polonya’da bir çatı katı ve bir araç vuruldu. Hanidiyoruz ya, Rusya vurdu. Peki bir yaptırımı oldu mu? Olmadı.

Ülkede hareketlilik nedeniyle başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı dâhil dört havalimanı gece boyunca kapatıldı. Sabah saatlerinde ülkenin en büyük havalimanı olan Varşova Chopin ile birlikte üç havalimanının yeniden faaliyete geçtiği açıklandı. Başkent Varşova dâhil Ukrayna sınırındaki üç bölgedeki vatandaşlara evde kalmaları ve güvenli yerlere sığınma çağrısı yapıldı. (BBC)

Rusya daha önce de bu ihlalleri yaptı. Ama bir karşılığı olmadı. Yani kimse Rusya’ya,demedi. Rusya aslında kimsenin bir şey yapamayacağını biliyor. O yüzden bu kadar rahat.

Sonuna kadar devam edeceklerdir. Özellikle İsrail sadece güçten anlar. Ama ona dersini kim verecektir? İşte esas soru bu.

ABD’nin İsrail’e dur diyeceği yok. Zaten onay da veriyor. Yani İsrail’in pis işlerinin ortağı aslında ABD... İstese hemen İsrail’i durdurabilir. Yapmıyor. İsrail Batı’nın kirli işlerini yapıyor...

Rusya da kendi mıntıka temizliğini yapıyor. Bakalım bu iki ülke nerede durdurulacak?..