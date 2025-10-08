İsrail’e güvenilir mi? Nixon ne demişti?..

Hamas, ABD Başkanı Trump’ın “Cehennem” temalı tehdidinden kısa süre sonra Gazze Planı’nı kabul etti. Muhalif medya her ne kadar görmezden gelse de Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, Hamas’ın planı kabul etmesinde büyük rol oynadığı gerçek. Zaten Trump da Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim ediyor.

Peki Gazze Planı ne kadar gerçekçi, ne kadar uygulanabilir?

Orta Doğu’da masada konuşulan ile sahada gerçekleşen arasında genelde uçurum vardır. Geçmişte imzalanmış birçok barış, ateşkes, stratejik anlaşma daha yılını doldurmadan eskisinden de şiddetli reaksiyonlara yol açtı. Mesela Oslo Antlaşması bunlardan biridir. Arafat ile Rabin’in gülümseyerek verdikleri pozdan geriye şimdi yerle yeksan edilmiş bir Gazze ve soykırımdan geçirilmiş bir halk kaldı...

Hamas’ınmesajınılı vermesi bu yüzden önemli. Silahları bırakma meselesinden hiç bahsetmediler bile. Öyle ya, karşılarında kendilerini ve temsil ettikleri insanları insan bile saymayan, silaha, güce, baskıya ve şiddete dayalı bir felsefeyle sürekli tetikte gezen paranoyak bir yapı var.

İsrail devletinin fikir babalarından, katı Siyonist Vladimir Jabotinsky’ninmakalesini hatırlayalım:

“Biz Filistin’e karşılık ne Filistinlilere ne de öteki Araplara hiçbir şey veremeyiz. Öyleyse gönül rızasıyla anlaşamayız. Bugün sömürgeleştirme faaliyeti en sınırlandırılmış hâliyle bile yerli halkın iradesine rağmen sürdürülmek zorundadır. Dolayısıyla bu faaliyet ancak ve ancak yöre halkının hiçbir şekilde kıramayacağı, adına ‘Demir Duvar’ diyebileceğimiz bir güç kalkanının ardında sürdürülüp geliştirilebilir. İşte bizim Arap politikamız budur. Bunu herhangi başka bir biçimde formüle etmeye kalkışmak da olsa olsa ikiyüzlülüktür."

Aradan geçen neredeyse 100 yıllık zamana rağmen Jabotinsky’nin anlayışından farklı bir tavır sergilenmedi. Şimdi kendi kendimize soralım:Dünyada böyle bir siyasi ulusal kurtuluş hareketi olduğunu hiç sanmıyorum.

ABD millî güvenliği açışından İsrail vazgeçilmez ülke. Ne olursa olsun İsrail’den vazgeçmiyorlar. 1968-1974 arası başkanlık yapan efsane başkan Richard Nixon ne demişti bir bakalım.

WikiLeaks belgeleri 2010’da ne yazmıştı, bir bakalım. Golda Meir ABD Başkanı ile Mart 1973 tarihli görüşmesinde Sovyet Yahudilerine yönelik baskıları gündeme getiriyor ve Yahudilerin göçüne izin vermesi amacıyla Amerikalıların Sovyetler Birliği'ne baskı yapmasını istiyor.

Meir'in görüşmeden ayrılmasından kısa bir süre sonra Nixon ve Kissinger, konuyu ele alıyor. Kissinger" diyor...

Nixon ise Kissinger'ın bu ifadelerine" cevabını veriyor ve "" diye devam ediyor...

Bu arada, ABD Başkanı Nixon'ın Golda Meir ile resmî akşam yemeği öncesinde, yemeğe çok sayıda katılım talebi bulunduğunu öğrendikten sonra sekreterine kesin talimat vererek,dediği kaydedildi. Dönemin Amerikan Başkanı Nixon'ın ayrıca, aralarında Henry Kissinger ve daha sonra New York Times gazetesinde köşe yazarı olacak William Safire de olmak üzere üst düzey Yahudi yardımcılarınıöne sürdüğü kaydedildi. (İnternethaber)

İsrail devleti güvenilir değil. Bakalım ilerleyen günlerde İsrail nasıl tavır alacak?