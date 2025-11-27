Dün gece saatlerinde Irak'taki Khor Mor gaz sahasına saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından IKBY ve Bağdat acil soruşturma ve güvenlik önlemleri için komisyon kurdu. Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren IKYB Başkanı Bafel Celal Talabani, "Cevabımız kesin ve sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan ise Başbakan Sudani’nin saldırının ardından savunma ve içişleri bakanları ile güvenlik kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla acil bir toplantıya başkanlık ettiğini duyurdu.

Khor Mor gaz sahasına saldırı

El-Numan, Sudani’nin, İçişleri Bakanı başkanlığında, Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanı, IKBY İçişleri Bakanı ve Uluslararası Koalisyon temsilcilerinin yer alacağı üst düzey soruşturma komisyonu kurulması talimatını verdiğini belirterek, Ortak Operasyonlar Komutanlığı bünyesinde teknik bir komisyon oluşturularak saldırının tüm boyutlarıyla araştırılacağı kaydedildi.

"CEVABIMIZ KESİN VE SERT OLACAKTIR"

Saldırıya IKBY’deki ikinci parti olan Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden de sert tepki geldi.

Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren IKYB Başkanı Bafel Celal Talabani, "Cevabımız kesin ve sert olacaktır" ifadelerini kullandı. Talabani, saldırının IKBY ve Irak halkının hayatını hedef aldığını, yasa dışı silahlı yapılara karşı devlet otoritesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Khor Mor gaz sahası

SAHA 11 KEZ SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ

IKBY Enerji ve Elektrik Bakanı Kamil Muhammed Salih ise düzenlediği basın toplantısında, Kormor sahasının şimdiye kadar 11 kez saldırıya uğradığını açıkladı. Salih, petrol ve gaz sahalarının korunması için hava savunma sistemlerinin kurulmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Son saldırının elektrik üretimini ciddi şekilde etkilediğini belirten Salih, yaklaşık 3 bin megavatlık kayıp yaşandığını, mevcut üretimin ise bin 400 megavat civarında seyrettiğini söyledi.

IKBY HÜKÜMETİNDEN BAĞDAT’A BASKI TALEBİ

IKBY Dış İlişkiler Dairesi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, IKBY’nin enerji altyapısını hedef alan saldırıların tekrarlanmaması için Bağdat’a baskı yapılmasını istedi. Daire, saldırının milyonlarca insanı etkileyen geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açtığına dikkat çekilerek, IKBY’nin hava savunma sistemi ihtiyacının acil olduğunu vurguladı.

Khor Mor gaz sahası (saldırı sonrası)

ULUSLARARASI TEPKİLER

Avrupa Birliği, Kormor’a yönelik saldırının "sivil enerji altyapısını hedef alan tehlikeli bir eylem" olduğunu belirterek, Irak ve IKBY ile işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, saldırı sonrası ABD’nin Erbil’deki görevlendirilen büyükelçilik temsilcisi Josh Harris ile telefonda görüştü. Harris, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" belirterek, ABD’nin IKBY’ye desteğini yineledi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, tarafların, enerji altyapısının korunması ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

