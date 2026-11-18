Ey babalar! Eşlerinize karşı merhametli ve saygılı olunuz. Çocuklarınızın annesine gösterdiğiniz muamele, onların aile hayatı hakkındaki ilk derslerinden biridir.

Ey babalar! Aile, Allah’ın insana emanet ettiği en kıymetli yuvalardan biridir. Bu yuvanın huzuru, güveni ve geleceği için anne kadar babaya da büyük sorumluluk düşmektedir. Baba, sadece evin geçimini sağlayan kişi değil; ailesine rehberlik eden, koruyup gözeten, çocuklarına örnek olan ve onların gönlünde güven duygusu meydana getiren bir şahsiyettir.

Ey babalar! Çocuklarınızın sizden beklediği sadece para, yiyecek, giyecek ve rahat bir hayat değildir. Onların asıl ihtiyacı sizin sevginiz, ilginiz, güzel sözünüz ve güven veren varlığınızdır. Çocuğunuzla aynı evde bulunmanız, onunla gerçekten ilgilendiğiniz anlamına gelmez. Onu dinleyiniz, hâlini sorunuz, sıkıntısını paylaşınız. Bazen bir çocuğun gönlünü kazanmak için uzun nasihatlerden ziyade, samimi bir tebessüm ve sevgi dolu bir söz yeterlidir.

Ey babalar! Evlatlarınıza nasihat etmeden önce onlara örnek olunuz. Siz doğruluğu yaşarsanız onlar doğruluğu; siz sabrı gösterirseniz onlar sabrı; siz büyüklere hürmet ederseniz onlar hürmeti öğrenir. Çocuğunuza “yalan söyleme!” deyip sizin yalan söylediğinizi görmesi, nasihatinizi etkisiz hâle getirir. Çünkü çocuklar çoğu zaman kulaklarıyla değil, gözleriyle öğrenirler.

Ailenizin rızkını helâlinden kazanmaya büyük hassasiyet gösteriniz. Helâl kazanç, evin maddî ihtiyacını karşılamaktan daha büyük bir nimettir. Haram ve şüpheli kazançtan sakınınız. Çocuklarınıza çok mal bırakmaktan önce temiz bir isim, güzel bir ahlâk ve sağlam bir iman bırakmaya gayret ediniz.

Ey babalar! Eşlerinize karşı merhametli ve saygılı olunuz. Çocuklarınızın annesine gösterdiğiniz muamele, onların aile hayatı hakkındaki ilk derslerinden biridir. Annesi saygı gören bir çocuk, aile içinde saygının ne demek olduğunu öğrenir. Öfkelendiğiniz zaman sözlerinize dikkat ediniz. Kırıcı, aşağılayıcı ve hakaret içeren sözler, çocukların hafızasında uzun yıllar kalabilir.

Çocuklarınız arasında adaletli davranınız. Birini diğerinden üstün tutmayınız; sevgide, ilgide ve maddî imkânlarda mümkün olduğunca dengeyi koruyunuz. Başarılarıyla gurur duyduğunuz kadar hatalarında da onları bütünüyle reddetmeyiniz. Hatasını düzeltmesi için ona fırsat veriniz. Ceza vermekten önce anlamaya, kızmaktan önce dinlemeye çalışınız.

Ey babalar! Evlatlarınızın sadece dünya hayatını değil, ahiretini de düşününüz. Onlara Allah sevgisini, ibadetin güzelliğini, kul hakkını, doğruluğu, emanete riayeti ve güzel ahlâkı öğretiniz. Fakat bunu yalnızca sözle değil, kendi hayatınızla gösteriniz.

Unutmayınız: Baba olmak bir ünvan, babalık ise büyük bir emanettir. Bugün çocuklarınızın gönlüne ektiğiniz sevgi, ahlâk ve güzel terbiye, yarın onların hayatında meyve verecektir. Ailenize sahip çıkınız, çocuklarınıza zaman ayırınız ve onların gözünde yalnızca güçlü bir baba değil, güvenebilecekleri güzel bir insan olmaya gayret ediniz.

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