Gençlere bırakılan emanet...

Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin hizmetlerini doğru anlayabilmek için önce onun gayesini bilmek gerekir.

Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin hizmet anlayışının merkezinde, insanların dünya ve âhirette huzura kavuşmalarına vesile olmak bulunuyordu. Bu sebeple insanlığa hizmeti, İslâmiyet’in doğru olarak öğrenilmesi ve öğretilmesiyle birlikte ele aldı.

İnsanlara yapılabilecek en büyük iyiliğin, onların doğru iman bilgilerine kavuşmalarına yardımcı olmak olduğuna inanıyordu. Çünkü insanlığa hizmet, yalnızca geçici dünya ihtiyaçlarını karşılamak değil, insanın ebedî saadetini kazanmasına da vesile olmaktır. Bu anlayışla, insanlığa hizmetin İslâmiyet’e hizmetle gerçekleşeceğini bildirdi.

Onun gayesi şahsını tanıtmak, makam elde etmek veya kendisine bağlı bir topluluk meydana getirmek değildi. İslâm dininin doğru anlaşılmasını, Ehl-i sünnet itikadının öğrenilmesini, İslâm ahkâmının ve güzel ahlâkın yayılmasını istiyordu.

Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin en önemli hizmet vasıtası kitaplardı. Ehl-i sünnet âlimlerinin eserlerini okuyabilecek ve anlayabilecek kimselerin azaldığını, buna karşılık yanlış din bilgilerinin yayıldığını görmesi, onu yoğun bir tercüme ve neşriyat çalışmasına sevk etti. İnsanlara duyduğu şefkat sebebiyle, kıymetli bilgileri herkesin faydalanabileceği eserlerde bir araya getirdi.

Başta "Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye" olmak üzere hazırladığı kitaplarda iman, fıkıh, ahlâk ve tasavvuf bilgileri toplandı.

Kitapların hazırlanması hizmetin yalnızca başlangıcıydı. Bu eserlerin okunması, okutulması, farklı dillere tercüme edilmesi ve dünyanın her tarafına ulaştırılması gerekiyordu. Nitekim Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve İngilizce eserler neşredildi; çeşitli dillerdeki kitapların sayısı zamanla yüzü aştı. Böylece kitap hizmeti belirli bir şehir veya ülkeyle sınırlı kalmadı. Ehl-i sünnet bilgilerinin farklı milletlere ve coğrafyalara ulaştırılmasına çalışıldı...

Hüseyin Hilmi Işık Efendinin hizmet anlayışında zorlama ve münakaşa değil; doğru kitabı ulaştırmak, insanlara okuma imkânı hazırlamak ve neticeyi Allahü teâlâya bırakmak vardı. Kitap, okuyucusuyla baş başa kaldığında sessiz fakat devamlı bir tebliğ vazifesi görüyordu.

Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin eserlerinde gençlere ayrı bir önem verildi. Gençlerin dinlerini doğru öğrenmeleri, yanlış ve zararlı yayınlardan korunmaları, güzel ahlâk sahibi olmaları hedeflendi.

Bu hizmetin devamı da yeni nesillerin kitapları yalnızca muhafaza etmesine değil, onları düzenli olarak okuyup anlamasına bağlıdır. Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, farzları ve haramları bilmek, öğrendikleriyle amel etmek ve bu bilgilerin başkalarına ulaşmasına çalışmak, hizmetin devamını sağlayan temel vazifelerdir.

Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin hizmetlerini anlamak, onun kitaplara neden bu kadar önem verdiğini anlamaktır. Kitaplar, onun için yalnızca bilgi taşıyan eserler değildi. İnsanları yanlış inanışlardan koruyan, doğru iman bilgilerini öğreten ve dünya ile âhiret saadetine ulaştıran hizmet vasıtalarıydı.

Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye'de buyuruluyor ki: "Herkesin doğru yolu bulmasını, dalâletten, dünyâ ve âhiret felâketlerinden kurtulmalarını istiyorum. Bu yolda, insanlara hizmet için çırpınıyorum."

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