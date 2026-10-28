90 yıllık ömrün gayesi...

8 Mart 1911 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan semtinde dünyaya gelen büyük İslâm âlimi Hüseyin Hilmi Işık Efendi, 26 Ekim 2001 tarihinde vefat etti...

Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin hizmet hayatı üç temel esasta özetlenebilir: Kitap okumak, kitapları yaymak ve talebelerinin birlik ve beraberlik içinde bulunmasını sağlamak. Bu esaslar, yalnızca bir çalışma programı değil, Ehl-i sünnet bilgilerinin öğrenilmesi, yaşanması ve gelecek nesillere ulaştırılması için ortaya konulan büyük bir hizmet anlayışıydı...

Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin hizmetlerinin merkezinde, İslâmiyet’i doğru öğrenmek ve doğru anlatmak bulunuyordu. Çünkü yalnızca din bilgilerini öğrenmek değil, onları Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği şekilde anlamak da mühimdi. Bu sebeple hizmetini şahsî düşünceler üzerine kurmadı. Kendi görüşünü din bilgisi olarak yazmak yerine, Ehl-i sünnet âlimlerinin Arapça ve Farsça eserlerinde bulunan kıymetli bilgileri tercüme ederek kitaplarında yayımladı. Onun kitap hizmetinin en önemli özelliği nakli esas almasıydı...

Kitap okumak, Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin hizmet anlayışında ilk sıradaydı. Çünkü insanın başkasına faydalı olabilmesi için önce kendisinin doğru bilgi edinmesi gerekiyordu. Ehl-i sünnet kitaplarını okumadan, öğrenmeden ve doğru anlamadan yapılan hizmetin sağlam bir temele dayanması mümkün değildi. Bu sebeple talebelerinden kitapları yalnızca bulundurmalarını değil, devamlı okumalarını istiyordu...

Bu hizmet anlayışında kitap, raflarda saklanacak bir eşya değil; insanın imanını, ibadetlerini ve ahlâkını koruyan bir rehberdi...

Hizmetin ikinci esası, okunan ve öğrenilen doğru bilgileri başkalarına ulaştırmaktı. Hüseyin Hilmi Işık Efendi, kitap hazırlamayı hizmetin sonu olarak görmedi. Hazırlanan eserlerin okunması, okutulması ve mümkün olduğu kadar çok insana ulaştırılması için çalıştı. Bu anlayışla yetişen talebeleri de kitapları insanlara ulaştırmayı önemli bir vazife kabul ettiler. Kitap veremeyenlerin bu hizmeti yapanları desteklemesi, buna da imkân bulamayanların dua ederek hizmete katılması bildirildi. Böylece hiç kimsenin İslâmiyet’e hizmetten mahrum kalmaması istendi.

Kitap hizmetinin gayesi herhangi bir şahsı veya düşünceyi öne çıkarmak değildi. Esas maksat, insanların Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği doğru din bilgilerine kavuşmalarına yardımcı olmaktı. Hakîkat Kitâbevi'nin eserlerinin, Ehl-i sünnet âlimlerinin Arapça ve Farsça kitaplarından ve bunların tercümelerinden hazırlandığı bildirilmiştir...

Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin en büyük hizmetlerinden biri, Ehl-i sünnet âlimlerinin kıymetli bilgilerini insanların kolayca ulaşabileceği eserlerde toplaması oldu. Tam İlmihâl Se’âdet-i Ebediyye başta olmak üzere hazırladığı kitaplar, iman, ibadet, ahlâk ve tasavvuf bilgilerinin öğrenilmesine vesile oldu.

Herkese Lâzım Olan Îmân'da buyuruluyor ki: "TENBÎH: Misyonerler, Hıristiyanlığı yaymaya, Yahûdîler, Talmûtu yaymaya, İstanbul'daki Hakîkat Kitâbevi, İslâmiyyeti yaymaya, masonlar ise, dinleri yok etmeye çalışıyorlar. Aklı, ilmi ve insâfı olan, bunlardan doğrusunu iz’ân, idrâk eder, anlar. Bunun yayılmasına yardım ederek, bütün insanların dünyâda ve âhirette saâdete kavuşmalarına sebep olur."

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