İsrail, akrep gibi, kendi zehri ile yüzleşecek!..

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’la imzaladığı anlaşmayı nasıl okuduğu; okuyanın durduğu yere göre değişiyor. Tahran yönetimiyle mutabakat İsrail için siyasi bir kâbus. Mutabakat metnine göre ABD’nin bölgedeki kuvvetlerini geri çekmesi durumunda savaşın bir numaralı tetikleyicisi olarak İsrail rahat durmayacak, bölge ülkelerine karşı operasyon yeteneğini sınırlandıran bu anlaşmayı sabote etmek isteyecektir.

Aksi durumda metabolizmaları çalışamaz duruma gelen İsrail, akrep gibi kımıldayamaz hâle gelecektir.

İsrail’in hareket alanının sınırlandırılması ve İran’ın normalleşme adımları atması bölge için tarihî bir dönüm noktasına dönüşebilir. İsrail’in anlaşmaya taraf olmaması ve kendi politikasını belirleyeceği yönündeki hamleleri iki ülke arasındaki gerilimin devam edeceğine işaret ediyor.

ABD ile İran arasındaki mutabakat, yüzüstü bırakılan İsrail’in işgalci politikalarını etkiler mi? Katliamlarını ve işgallerini örtmek için İsrail’in oluşturduğu ABD-İran savaşındaki uzlaşma sürecini rayından çıkaracak operasyonlar İsrail’in hedefidir.

“İsrail’in bölgedeki işgalciliği bütün dünyanın sorunudur” diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan uyarıyor: “İsrail’in süreci hedef alan sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir” Anlaşma yaptığı için ABD’ye tepki gösteren ve anlaşmanın kendileri için bağlayıcı olmadığını belirten İsrail; mutabakat Lübnan’ı da kapsamasına rağmen ülkenin güneyindeki beldelere saldırmaya devam ediyor.

Nitekim süreç devam ederken, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde Deyr el Balah şehrinden üç yaşındaki oğlu Rayan ile yola çıkan Filistinli baba Ebu el Aceen ‘Sarı Hat’taki tarlalarına bakmaya gidiyordu. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu kurşunlar Rayan’a ve babası Baha’ya isabet etti. Minik Rayan hayatını kaybederken babası yaralandı. İsrail askerlerinin alıkoydukları Rayan’ın naaşı ve babası saatler sonra yol kenarına bırakıldı…

Dünyada yükselen İsrail karşıtlığı ete kemiğe bürünüyor.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarından rahatsız olduğunu söyleyen Trump, “Lübnan geçmişte harika bir ülke, entelektüellerin ülkesiydi, Lübnan konusunda İsrail daha sorumlu davranmalı” derken İsrail anlaşmanın kendileri için bağlayıcı olmadığını belirterek Lübnan’a hava saldırıları düzenliyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, Filistinlilere ait yapıları yıkarak yerleşimci adı altında buralara silahlı Yahudileri taşıyarak işgali genişletiyor.

Evet, İsrail’in bölgedeki tavırları sadece bölgenin değil bütün dünyanın sorunu. Kime sorsan şikâyet ediyor ama bu sözde ifade birliği gerekli diplomatik yöntemler ortaya konularak bir “eylem birliğine” dönüşemiyor.

Aksine, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğinin okunması güç bir kuşatma var. İsrail, İngiltere’nin Başşehri Londra’da “emlak etkinliği” adı altında işgal ettiği Filistin topraklarını satışa sunmaya hazırlanırken FIFA’dan skandal bir teklif geldi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, eylül ayında ABD'de düzenlenecek 15 yaş altı turnuvanın açılış maçı olarak çocuk katili İsrail ile Filistin arasında sembolik bir maç yapmalarını planlıyormuş. Maksatları, uluslararası futboldan menedilmesi istenen İsrail üzerindeki “itibarsızlığı” azaltmaktır.

Küresel çapta tarihî seviyelere ulaşan İsrail aleyhtarlığı, eleştiriler, yaptırım çağrıları, kitlesel protesto gösterileri ve kınamalar ile uluslararası arenada izolasyonu derinleşen Tel Aviv “kendisini, yalnızlaşmış ve hareket alanı daralmış bir pozisyonda bulmasının sorumluluğunu” Netanyahu’nun politik başarısızlığı(!) ile sınırlıyor.

İsrail medyası “Siyasi, hukuki ve kamuoyu nezdinde işi bitti. Sağlığı iyi değil, ülkesi bitkin ve sarsılmış durumda” bahanesi ile Netanyahu’yu dışlayarak Gazze’deki, Filistin’deki, Lübnan’daki kanı temizleyemez…

İsrail, akrep gibi, kendi zehri ile yüzleşecek!..

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