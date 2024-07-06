Hangi memur ve emeklisi ne kadar zam alacak?

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince tüm memurların temmuz ayında maaşlarının güncellenmesi zorunlu bulunmaktadır. Memurların maaşlarının güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır.
En son geçen sene akdedilen 7. Dönem Toplu Sözleşmesiyle hem bu senenin hem de 2025 yılının maaş güncelleme esaslarını ihtiva etmektedir. Bu muvacehede 2023/Ocak ayından geçerli olmak üzere memur aylıklarına %15 oranında toplu sözleşme güncellemesi uygulandı.
Mezkûr sözleşme zammını aşan ilk 6 aylık enflasyon farkına ilave olarak yılın 2. yarısı için %10 oranında toplu sözleşme zammı yapılmaktadır. Bu güncelleme esasları aynen memur emeklileri için de geçerli bulunmaktadır.
TÜİK’in en son rakamlarına göre; TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleştiği açıklandı.
Buna göre Ocak+Şubat+Mart+Nisan+Mayıs ve Haziran ayları itibarıyla 6 aylık enflasyon farkı %24,73 olarak gerçekleşmiştir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Temmuz ayından itibaren bu oran nispetinde zamlanacaktır.
Toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde anılan sözleşme zammını aşan ilk 6 aylık enflasyon farkına ilave olarak yılın 2. yarısı için %10 oranında toplu sözleşme zammı esas aldığımızda bugün itibarıyla Haziran ayı enflasyon verisi hariç olmak üzere refah payı verilmezse dahi %19,31 oranında güncelleme yapılması gerekecektir. Bu durumda memurlar enflasyonun 5,42 altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalmaktadır.
Kesinleşen 6 aylık enflasyon verisine göre memur maaşlarına Temmuz ayında %19,31 civarında bir güncelleme yapılacaktır. Kendi kaynaklarımdan edindiğim duyumlara göre memurlara bu orana ilaveten refah payı verilmeyeceği yönündedir. Bu verilerden hareketle bazı meslek gruplarına Temmuz ayından geçerli zamlı maaşlar aşağıdaki tabloda örnek mahiyetinde yer verilmiştir.
Tablo 1: 2024 Temmuz Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2024
Ocak-Haziran
2024
Temmuz-Aralık
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
49.867
59.467
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
34.235
40.817
UZMAN ÖĞRETMEN
1/4
44.085
52.568
ÖĞRETMEN
1/4
39.781
47.433
BAŞKOMİSER
3/1
48.920
58.338
POLİS MEMURU
8/1
44.292
52.816
UZMAN DOKTOR
1/4
82.026
97.836
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
40.179
47.909
MÜHENDİS
1/4
50.869
60.663
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
35.490
42.313
PROFESÖR
1/4
72.422
86.378
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
48.003
57.243
VAİZ
1/4
41.582
49.582
AVUKAT
1/4
47.823
57.028
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Memur emeklilerinin, çalışan memurlar ile aralarında bulunan 75 yıllık bağın kopması ve defalarca söz verilen seyyanen zamdan mahrum bırakılmaları ayrıca toplu sözleşmeden kaynaklanan enflasyonun altında güncelleme durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte kayıplarının telafi edilip edilmeyeceği yönünde meraklarını artırdı. Gazetemize ve TGRT Haber’deki #SosyalGüvenlik programımıza ulaşan çok sayıda memur emeklisi 2023 Temmuz ayında memurlara verilen seyyanen 8.077 TL zammın kendilerine de defalarca vadedildiği ve ilan edildiği dolayısıyla devletten belirtilen tarihten günümüze kadar alacaklı olduklarını bu alacaklarının Temmuz ayında ifa edilmesi beklentisi içerisinde bulunmaktadırlar.
Peki memur emeklilerine vadedilen seyyanen zam verilecek mi? Maalesef bu yönde en ufak pozitif bir emare bulunmadığını söyleyebiliriz.
Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak %19,31 oranındaki güncellemenin aynen memur emeklilerinin maaşlarına da yansıyacaktır. Bu durumda memur emeklileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre %5,42 oranında daha az zam alacaktır. Aynı zamanda belirtilen oran kadar enflasyonun altında maaş erozyonuna uğramış olmaktadırlar.
Sadece %19,31 oranında güncelleme yapılması hâlinde en düşük memur emeklisinin maaşı 14 bin 741 TL’den 17,587 TL’ye yükselecektir. SSK-Bağ-Kur emeklileri ile eşitleme yapılması hâlinde 18 bin 386 TL’ye, seyyanen zammın ilave edilmesi hâlinde ise 32,707 TL’ye yükselmesi söz konusu olabilecektir.
Eşitleme formülüne de esasen ekonomi yönetimi sıcak bakmamaktadır. Bununla birlikte memurlar ile memur emeklilerinin arasında seyyanen zam kaynaklı uçurumun telafisi ayrıca ocak ayında ve önceki senelerde SSK-Bağ-Kur emeklilerine yapılan eşitlemenin memur emeklilerinden de esirgenmeyeceği dillendirilen mizansenler arasında bulunmaktadır.