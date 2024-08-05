İş garantili kurslara katılarak meslek sahibi olma fırsatı!

Ülkemizde bir yandan işsizler iş bulamazken bir yandan da işverenler boş pozisyonlara aradıkları elemanları bir türlü temin edememektedir.

TÜİK’in son verilerinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı %8,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta ise işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,8, kadınlarda ise %19,3 olarak tahmin edilmiştir.

Görüldüğü üzere işsizlik en fazla gençleri etkilemektedir. Oysa ki Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilerek işe girmelerine yönelik birçok program bulunmaktadır. İşsizliğin yapısına bakıldığında özelikle vasıfsız kişilerde işsizlik daha yaygın bulunmaktadır. Başta gençler olmak üzere mesleği olmayan vatandaşların meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlayan İŞKUR’un kurslarına katılması mümkün bulunmaktadır.

PİYASANIN EN ÇOK ARADIĞI MESLEKLER ESAS ALINMAKTA

İş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin bilgi, beceri ve mesleki niteliklerinin arttırılarak işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla işgücü piyasası talep analizleri sonucunda beceri açığı bulunan meslekler il düzeyinde tespit edilmekte ve il iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir.

2023 yılında mesleki eğitim kurslarından 1.047 erkek, 607 kadın olmak üzere toplam 1.654 kişi yararlanmıştır. 2023 yılında mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere 2023 yılı 1. döneminde istihdam garantili iş arayana günlük 130,87 TL, istihdam garantili sanayi mesleklerinde günlük 212,67 TL, uçak bakım teknisyeni günlük 229,02 TL cep harçlığı verilmiştir. 2023 yılı 2. döneminde ise istihdam garantili iş arayana günlük 175,42 TL, istihdam garantili sanayi mesleklerinde günlük 285,06 TL, uçak bakım teknisyeni günlük 306,99 TL cep harçlığı verilmiştir. Ayrıca her iki dönemde de kısa vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmıştır.

2023 yılında en fazla Montaj İşçisi (Havalı Tornavida), Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı, Tren Makinisti, Sistem ve Ağ Uzmanı ile Metal Yüzey Boyacısı mesleklerinde kursiyerler kurslara katılmıştır. İlk 10 meslekte mesleki eğitim programına katılanların toplam MEK katılımcı sayısına oranı yüzde %81’dir. Kurs düzenlenen meslekler incelendiğinde ağırlıklı olarak sanayi sektöründeki meslekler ön plana çıkmaktadır.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE AVANTAJLARI

Mesleki eğitim kurslarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları günlerde ulaşım, beslenme gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri cep harçlıkları, genel sağlık sigorta primleri ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca mesleki eğitim kurslarında kursiyerlere eğitim veren eğiticilerin giderleri de Kurum tarafından karşılanabilmektedir. Böylece işveren ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü eğitim masraflarına katlanmadan mesleki eğitim kurslarında yetiştirebilmektedir.