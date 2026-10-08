"Elindeki paranın kime kısmet olacağı belli değildir. Ölürsün, vârislere kalır. Kaybedersin bulanın olur. Çaldırırsın başkalarına kalır..."

Hiçbir insan, akıbetinin ne olacağını bilemez, kendisini hangi sıkıntıların beklediğinden haberi yoktur. Bütün insanları dört yağma bekliyor:

Azrâil aleyhisselâm ve ona yardımcı olan melekler ruhumuzu yağmalayacak... Ölüm meleği ruhumuzu aldıktan sonra, salihlerin ruhunu rahmet meleklerine teslim eder. Kötü insanların ruhunu da azâp meleklerine bırakır. Böylece her ruh lâyık olduğu yere varır.

İnsan, ruhuyla insandır. O, ölmez. Vücudumuz, dünya seyahatini yapabilmemiz için bize bir at gibi yaratılmış, yolculuk son bulunca binekten inilir.

Vârislerimiz, malımızı yağmalayacaklar... Malımız, ne kadar çok olursa olsun kefenden fazlasını beraber götüremeyiz. O da çürüyecek.

Gece gündüz demeden çalışarak biriktirdiğimiz servetimize, belki de hiç sevmediğimiz birileri gelir konar, afiyetle yemeye başlar. Hesabını da bize sorarlar!

Abdullah bin Ömer hazretleri bir adamı para sayarken görür ve ona sorar: "O saydığın paralar kimin?" O da kızarak der ki: "Kendi paramı sayıyorum." Buna şöyle cevap verir:

"Elindeki paranın kime kısmet olacağı belli değildir. Ölürsün, vârislere kalır. Kaybedersin bulanın olur. Çaldırırsın başkalarına kalır..."

Cebimizdeki para bizim olmayabilir. Allah için harcadığımız para bizimdir. O, ne çalınır, ne kaybolur, ne kokar ve ne de çürür. Emin bir yerde muhafaza edilir, en sıkıntılı günümüzde bize ulaşır.

İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh buyuruyor ki: "Ben fakirleri çok severim. Malımı ahirette bana verilmek üzere gönderiyorlar. Nakliye ücretini de talep etmiyorlar. Bütün kargolar ücret alır, onlar almazlar..."

Servetimizin bizimle beraber gelmesini istiyorsak onu hayırlı yerlerde harcamalıyız. Değilse hepsinden bir anda, bir daha kavuşmamak üzere ayrılacağız.

Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik, zamanında yaşayan büyük âlim Ebu Hazım hazretlerine sorar: "Biz, ölümden niçin bu kadar çok korkuyoruz?" O da şöyle cevap verir: "İki sebebi var. Birincisi, siz malınızı dünyada bıraktınız, Allah için harcamadınız! İnsanoğlu, yaratılışı gereği malını sever, ondan ayrılmak istemez. İkincisi, siz dünyanızı mamur ettiniz, ahiretinizi harap ettiniz! Hiç kimse mamur yerden virâne yere gitmek istemez. Malınızı öbür tarafa gönderseydiniz, ölümden kokmazdınız, hatta malınıza kavuşmak için severdiniz."

Bedenimiz kabirdeki böcekler tarafından yağmalanacak... Böcekler de yağlı eti severler. Bunun için şişmanlamamaya dikkat etmeliyiz!

Son yağma da amelimize, sevaplarımıza olacaktır... Üzerimizde kul hakkı varsa alacaklılar toplanır, sevaplarımızı paylaşırlar. Birinin malını yemişiz, birini gıybet etmişiz, birine haset etmişiz, birini dövmüşüz. Bunlara hakları nisbetinde hayırlarımız dağılır. Sevaplar biter ve hâlâ alacaklılar varsa, bu defa onların günâhı alınır, bizim günâhımıza ilave edilir. Böyle birinin uğrayacağı akıbet belli değil mi?..

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