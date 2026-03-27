AB neden Macaristan’ı suçluyor?

“Macaristan Rusya’ya bilgi sızdırıyor!”

Bu iddia ABD basınında dile getirildi. ABD’de pişirilen bu iddia, Avrupa Birliği’ni bir kez daha Macaristan’a karşı harekete geçirdi. Washington Post’un 21 Mart 2026 tarihli haberinde, iddiayı “Avrupalı güvenlik yetkililerine” dayandırarak Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó’nun AB Konseyinin toplantı aralarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u arayıp “doğrudan rapor” verdiği öne sürüldü.

AB gazeteleri Politico, DW, Le Monde, France 24, Euronews bunu “endişe verici” buldu. Avrupa Komisyonu “güven ilişkisini zedeliyor” dedi ve Macaristan’dan acil açıklama istedi. Diplomatlar, gizli bilgilerin Budapeşte’ye akışını sınırladı, liderler E3-E4 gibi küçük gruplarda toplandı. Polonya Başbakanı Donald Tusk “uzun zamandır şüpheleniyorduk” diye tweet attı…

Yani AB, Macaristan’a karşı sert bir tavır içine girdi!

Peki bu iddia gerçek bir skandal mı? Yoksa seçim öncesi Başbakan Viktor Orban’a karşı düzenlenen siyasi bir darbe mi? Macaristan gazeteleri ve hükûmeti ne diyor?

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó söz konusu iddiaları “yalan haber” ve “akılalmaz komplo teorisi” olarak nitelendirdi. “11,5 yıldır bakanım, her toplantı öncesi ve sonrası ABD, Türkiye, İsrail, Sırbistan ve Rusya dâhil birçok ülke ile görüşüyorum. Bu, diplomasinin bir gereğidir ve sır değildir!” dedi.

Macaristan Avrupa Bakanı János Bóka, haberi “Başbakan Orban’ın partisi olan Fidesz’in seçim kampanyasındaki yükselişine karşı ABD ve AB’nin umutsuz bir tepkisi” olarak değerlendirdi. Başbakan Viktor Orban, Szijjártó’nun “dinlendiğini” iddia ederek Adalet Bakanlığı’na soruşturma talimatı verdiğini belirtti.

Macar muhalif Péter Magyar bile bunu “seçim müdahalesi” olarak gördüğünü söyledi! Bu, gerçekten de takdir edilesi bir duruş ve tepki! Orban hükûmeti de iddianın asılsız olduğunu ve iddianın yabancı istihbarat operasyonuna dayandığını vurguladı.

Rus gazeteleri, olayı “AB’nin Macaristan’ı izole etme çabası” olarak yorumladı. Moskova, Budapeşte’yle normal diplomatik temasların “sızıntı” diye damgalanmasını “Batı’nın histerisi” olarak değerlendirdi. Rus tarafı, AB’nin Orban hükûmetini Ukrayna politikası yüzünden cezalandırdığını, kanıt yokken suçlamanın siyasi olduğunu ve Macaristan’ın barış yanlısı tutumunun Avrupa’da rahatsızlık oluşturduğunu, bu iddianın da 12 Nisan seçimlerine doğrudan bir baskı aracı olarak ortaya atıldığını belirtti.

Yani hakikatte ortada somut kanıt yok, belge ve bilgi yok. Washington Post’un iddiası anonim kaynaklara dayanıyor ve belki de tümüyle yalan! Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó, “bakanlar seviyesinde hiçbir şekilde gizli belge tartışılmaz, bunlar rutin diplomasi” diye konuştu. Szijjártó’nun Lavrov’la telefon görüşmeleri, normal ve rutin bir dış politika gereğidir aslında. AB’nin kendi diplomatları bile “içerik zaten basına sızıyor” itirafında bulundu ki en tuhaf olan açıklama da buydu.

O hâlde bu kadar gürültü neden koparılıyor?!. Çünkü Macaristan, AB’nin Rusya’ya karşı tek tip politikasını reddediyor. Orban, Ukrayna’ya silah göndermeyi, enerji ambargolarını ve 90 milyar avroluk krediyi bloke ederek “Avrupa’yı savaşa sürüklemeyin” diyor. Bu tutum, Brüksel’de “Rus yanlısı” olarak algılanmasına sebep oluyor! Oysa Macaristan, bir NATO ve AB üyesi olmanın yanında egemen bir ülke. Diplomasi her devletin hakkı olup ABD, Rusya, Türkiye, Çin’le konuşan birçok AB ülkesi varken sadece Macaristan’ı “sızıntı” ile suçlamak en hafifiyle çifte standarttır!..

Macaristan kamuoyuna bakınca tablo net olarak görülüyor! Bu söylenti 12 Nisan seçimleri öncesi bir dezenformasyon operasyonu. Türk dünyası yanlısı Fidesz'in oyları yükselirken, AB yanlısı muhalefetin Tisza Partisini desteklemek için ortaya atılan oldukça çirkin bir adım olarak yorumlanıyor.

AB, Macaristan’ın fonlarını yıllardır donduruyor, şimdi de “güven eksikliği” bahanesiyle dışlamaya çalışıyor! Macar halkı, Orban’ın egemenlik ve barış politikasını destekliyor nitekim enflasyon, enerji krizi ve savaşın faturasını kendisi ödüyor.

Hasılı Macaristan AB bilgilerini “sızdırdı” mı sorusunun cevabı oldukça net!

Hayır, hayır, hayır! Çünkü iddialar kanıtsız, zamanlaması şüpheli, amacı siyasi. AB’nin sadece iki hafta sonra parlamento seçimlerinin yapılacağı Macaristan’ı suçlaması, aslında kendinin antidemokratik, dayatmacı ve tarafgir yaklaşımını örtbas etmek anlamını taşıyor.

Dolayısıyla bu bir “skandal” değil, tam olarak Macaristan’ın AB’ye karşı bir egemenlik mücadelesidir.

