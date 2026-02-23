Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş şu an ligin en iyisi

Murad Tamer
Murad Tamer murad.tamer@tg.com.tr
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş şu an ligin en iyisi
Sıralamada hemen üzerinde olan ve ligin en az gol yiyen takımını yenmek için büyük bir ciddiyet ve oyun disiplini gerekir. Beşiktaş çarkları sürekli ve doğru işleyen bir makine görünümünde artık. Birçok oyuncu seviyelerini giderek yükseltiyor. Olaitan müthiş bir oyuncu. Sahanın canlı olarak tomogrofisini çekiyor. Neresi arızalıysa oraya koşup düzeltiyor. Hem farkı üçe çıkardı hem de ikinci goldeki anahtar pası çok başarılıydı.

Yeniler süper

Orkun Kökçü zaten haftalardır skora katkı veriyor. Ndidi sezonun ilk yarısındaki o temposuz görünümünü attı, takımın dinamosu olmaya başladı. Kilidi açan golü de tuzu biberi. Agbadou ise bölüm sonu canavarı gibi. Onu gören yolunu değiştiriyor. Murillo da modern bir bek olduğunu hem oyunu hem de attığı müthiş golle gösterdi. Beşiktaş taraftarı yıllar sonra istedikleri gibi bir golcü görünce ‘Oh’ demişti. Dün ise attığı müthiş golden sonra ‘Oha’ diye bağırdılar.

Hata olmayınca...

Son haftalarda oyun olarak üstün olmasına rağmen hatalar yüzünden puan kaybeden Beşiktaş’ı çok gördük. Geçen hafta hatalara rağmen son anda kazandılar. Bugün ise hata olmayınca kusursuz bir Beşiktaş izledik. Şu anda ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olan Beşiktaş’ı sezonun geri kalanında izlemek çok daha keyifli olacak. Göztepe’nin ise en önemli eksiği Olaitan’dı... Yerini Krastev’le doldurmaya çalışmışlar ama hiç olmamış...

Maçın adamı: Olaitan

