Dipteki bile efelenebiliyor

Son haftalarda hücum performansı çok iyi olan Beşiktaş maça yine ön alan baskısını başarıyla uygulayarak başladı. Orkun’un golü de bu baskının meyvesiydi. Ancak öne geçtikten sonra rakibinin zayıflığını cezalandırmak yerine Beşiktaşlı oyuncular maçı garanti gördü, kendilerini zorlamamak adına vitesi düşürdüler. Ama işte futbol bu. Hiçbir zaman ciddiyetsizliği kaldırmıyor. Kayyuma devredilmiş bir takım bile gelip sizi devirmek için kafa tutabiliyor.

Savunma çok kötü

Sergen Yalçın hücumu toparladı ama takım savunması eldeki malzemeyle her an patlamaya hazır olduğunu bu maçta gösterdi. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bu sonucun sebebi transferlerin gecikmesidir. Bir hafta kaldı ortada bir tane takviye yok. Bırakın takviyeyi tam sekiz oyuncu kadrodan gönderildi. Senin santrforun yok, senin oturmuş stoper tandemin yok, senin bekletin formsuz. Rafa Silva gitti yerine 10 numaran yok. Cerny idare etmeye çalışıyor.

Gelen yok, giden çok

Ersin Destanoğlu ise kaleciliği kafada bitirmiş gibi. Necip Uysal’a teşekkür eden Sergen Yalçın acilen iyi bir kaleci alınmazsa neler eder düşünün. Yönetim transfer döneminin sonunda fırsat transferleri için şimdiden pusuya yatmış durumda. Ancak sona doğru tezgahta kalan malların kaçı sağlam, kaçı defolu olacak kim bilir. Büyük bir risk alınıyor. Kadroda bu kadar eleme yapılıyorsa en az o kadar takviye yapılması gerekiyor ancak gelecek takviyeler maksimum 3-4 olacak, iş Sergen Hoca’ya kalacak.

Maçın adamı: Umut Bozok

