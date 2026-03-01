Kartal kendini Aslan’a sakladı

Orkun Kökçü cezalı, El Bilal de sakat; rakip de iç sahada çok güçlü Kocaelispor olunca Beşiktaş son maçlarda hücumdaki etkinliğini gösteremedi. Özellikle takımı geriden toplayan ve atakların da olgunlaşmasını sağlayan Orkun’un eksikliği çok hissedildi. Asllani bu bölgede yetersizdi. Cerny de son haftalarda olduğu gibi dümdüz oynadı. Onun gibi teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun bazı maçlarda çilingirlik yapması gerekiyor ama bu özelliğini 1-2 defa gösterdi bu sezon o kadar. Kornerden yaptığı ortayı asist olarak görmek zor, karşı karşıya da kaçırdı üstelik...

Çilingir Agbadou

Cengiz de bulduğu şansı hiç iyi kullanamadı, aldığı her topu ezdi. Olaitan gibi enerjisi üst düzey ve merkezdeki etkinliği yüksek bir oyuncu sol kanatta görev yapınca da verimli olamadı. Beşiktaş’ı ikinci yarıda bir çilingire ihtiyacı vardı, o da Agbadou oldu. Takıma direkt adapte olması, savunmayı hemen toparlamasının yanına artık skorerliğini de eklemeye başlayacak gibi gözüküyor. Şu anda Skriniar’la birlikte ligin en iyi stoperi durumunda.

Cesaret yok

Beşiktaş derbi öncesi gücünü tasarruflu kullanmayı tercih etti. Galatasaray karşısında enerjisi yüksek, nefes aldırmayan bir Kartal izleriz. Bunu ligin en az gol yiyen ve en kompakt takımı olan Göztepe’nin işini ilk yarıda bitirmeleriyle göstermişlerdi. Kocaelispor ise cesaretli davranamadı. Bu kadar güçlü bir taraftarı arkasına alan takım daha baskılı olmalı en azından maçın başında.

Maçın adamı: Agbadou

