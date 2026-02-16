Ersin tuttu, Djalo kudurttu

Başakşehir’in oyun olarak üstün olduğu, daha çok pozisyona girdiği ve Beşiktaş’ın kazandığı bir maç izledik. Son haftalarda Beşiktaş’ın yaşadığı puan kayıplarında hep tersi durum izlemiştik. Sergen Yalçın son maçlara göre daha kontrollü bir kurgu tercih etti çünkü karşısında hemen ceza kesecek tarzda oynayan bir takım vardı. Buna rağmen Başakşehir yine de çok pozisyona girdi. Bunun sebebi çok fazla yeni oyuncuya sahip olan Beşiktaş’ta yaşanan uyum sıkıntısıydı.

Öp Ersin’in elini

Savunmanın uyumsuzluğu son haftalarda çok eleştirilen Ersin Destanoğlu’nun en son ihtiyacı olan şeydi. Buna rağmen yaptığı kurtarışlarla mağlubiyetin önüne geçti. Eğer maç Tüpraş Stadı’nda oynansaydı Ersin bu performansı gösteremezdi. Maalesef iç saha maçlarında tribünlerden çok kötü enerji alıyor. Ersin bu kadar iyiyken Djalo ise yenilen golleri ikrâm etti. Birinde pas değil iftira attı, diğerinde yer çekiminin farkında değilmiş gibi üç saniye önce sıçradı gelen ortaya...

Oh bir harika

Sergen Yalçın’ın savunma zaaflarına rağmen yaptığı değişiklikler galibiyeti getirdi. Oh transferi için de emeği geçen herkesi kutlamak gerek. Bir transfer bu kadar çabuk uyum sağlar ve takımın gücüne bu kadar güç katabilir. Murillo, yavaş gözüktü. Asllani de Ndidi olmayınca orta alan için zayıf kaldı. Agbadou taş gibi, Olaitan ise görevini yerine getirdi. Cerny normalde golün anahtar paslarını yapabileceği yerlerde nedense şut tercih etti ve hep de kötü vurdu. Her maçı Kadıköy’e mi almak lazım onun için?

Maçın adamı: Ersin Destanoğlu

Murad Tamer’in önceki yazıları...