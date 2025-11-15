Emanete hıyanet!..

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 3 yılda hazırladığı İBB iddianamesini açıkladı. 2019-2024 yılı itibarıylakamu zararı 160 milyar TL olmuş. 5 yıllık ortalama dolar kuru 15 lira olduğu hesap edilirse, devletin 10,5 milyar doları heba edilmiş. İBB’nin görevden alınan CHP’li başkanı İmamoğlu’nun 142 ayrı suçtan 2430 yıl hapsi isteniyor. Rakamın yüksek olması işlenen suçların toplam cezalarını gösteriyor. 3900 sayfalık iddianamede İmamoğlu'nun asıl ve ilk amacı maddi zenginleşme ikinci amacı elde edilen maddi sermaye ile CHP'nin ele geçirilmesi üçüncü amaç CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı, deniyor. Savcılığa göre cumhurbaşkanlığı makamı ile "örgütün" elde ettiği maddi kazancın artması, rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzluk çarkının ülke geneline yayılması hedefleniyor. Bir adamın bu kadar geniş yelpazedeki ahtapotun kolları gibi yolsuzluk ağı kurup, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, örgüt liderliği yapma iddialarını tek başına gerçekleştirmesi mümkün değil. Bunun arkasında mutlaka Türkiye’deki düzeni yıkmak, ekonomiyi felce uğratmak, halkı sokağa dökmek, huzur bozmak amacı taşıyan FETÖ ile onu yönlendiren uluslararası bir ya da birkaç devlet örgütü vardır.

Ortada görünen maşadır, gerçek suçlu perde arkasındadır. İngiliz midir, Amerikalı mıdır, kim ise en kısa sürede deşifre edilerek kamuoyuna açıklanmalıdır… Türkiye’de helal süt emmiş emniyet görevlileri, hâkimler, savcılar, avukatlar gece gündüz durmadan sabırla durmadan çalıştı, devleti ele geçirmeye çalışan örgütü ortaya çıkardı. Ülkemiz farkında değil PKK’dan daha büyük bir beladan kurtuldu. Şimdi hâkim karşısına çıkarak hesap verecekler. 20’nci Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi 15 gün içinde inceledikten sonra 2026 Ocak ayında duruşmanın başlaması bekleniyor. 2 ila 3 yıl sürecek dava sonunda suçlular ölünceye kadar demir parmaklık arkasında kalacak. Ne yazıktır ki, tarihin en büyük soygununu gerçekleştirenler günde 3 defa beslenecek!İmamoğlu baskısı yüzünden iddianameye içi boş diyen CHP halkın nazarında suçlulara arka çıkan bir siyasi parti konumuna gelecek büyük oy kaybedecek. İddianame açıklanmadan önce BETİMAR ve ORC araştırma şirketlerinin yaptıkları anketlerde AK Parti 34,7 ile birinci CHP 27,6 ile ikinci, MHP 9,2 ile üçüncü oldu.

Asıl anket sonuçları kasımın ikinci yarısında yapılanlarla anlaşılacak. Özgür Özel'in yalanlarıyla CHP'ninoyu %20 seviyesine inecek... Vatandaş suçlulara sahip çıkmıyor, onları elinin tersiyle itiyor. İstanbul 2019-2025 yılları arasında vatandaşa hizmet edecek bir belediye başkanıyla yönetilseydi,Silivri'yekadar metro ağına kavuşacaktı. Vatandaş metrobüslerde ezilerek yolculuk yapmak yerine yer altı trenleriyle çok daha hızlı bir şekilde ulaşıma kavuşacaktı. Trafik problemi ortadan kalkacak, saatlerce tıkanan yollarda ömür törpülemeyecek, milyonlarca litre akaryakıtboşa gitmeyecekti... Ayrıca İstanbul’da en az 200 bin konut kentsel dönüşüme girerek milyonlarca vatandaş deprem korkusundan kurtulacaktı... Olmadı, emanete hıyanet ettiler.

İBB’nin yapamadığını şimdi Ulaştırma Bakanlığıhayata geçirecek. İmar İskân Bakanlığı konut seferberliği ile kentsel dönüşümü gerçekleştirecek. Meclis’te belediye yetkilerini kısan yeni yasa teklifi ile halk gerçek hizmete kavuşacak.

NOT: GÜRCİSTAN’DA ŞEHİD OLAN 20 KAHRAMANIMIZA ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKÂNLARI CENNET OLSUN İNŞAALLAH…

