Icardi ve penaltı…

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Fethiyespor ile oynadığı maçta durum “golsüz” sürerken, İcardi’nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda kurtardı. “İhlal sebebi ile” hakem vuruşu tekrarlattığında da tribündeki ve TV başındaki binlerce Galatasaraylı “Bu defa atar” diye beklerken, Brezilyalı yıldız, tekrarlanan penaltıyı da gole çeviremedi.

Kaçırdığı vuruşlardan sonra elleriyle yüzünü kapatarak üzüntüsünü belli eden İcardi, kurtardığı penaltılar sonrası kaleci Arda Akbulut'u tebrik etmişti.

İcardi, 3 Ekim 2023’te deplasmanda oynanan, Zaha, Kerem ve “kendisinin attığı” gollerle ile 3-2 kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında da penaltı kaçırmıştı.

Kaçırdığı bu penaltıya rağmen maç kazanılmış ve maçtan sonra, "Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama maç sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluydum” demişti.

Penaltı kaçar mı; elbette kaçar, “kaleciler” de kurtarabilir, “vuruşu yapanlar” da kaçırabilir.

Mesela sekiz defa “Ballon d'Or ödülü kazanan” Lionel Messi gibi bir “büyük yıldız” futbolculuk döneminde 32 penaltı kaçırmıştır.

Buna karşılık, Monaco forması giyen Brezilyalı futbolcu Fabinho “Sekizi bu sezon” kullandığı toplam 16 penaltı vuruşunu gole çevirmiştir.

“Penaltı atışları” konusunda, geçen yılın son aylarında futbol dünyasını ilgilendiren bir haber yaygın hâlde medyada yer aldı:

“FIFA, futbolda penaltı atışları konusunda tarihî bir değişiklik yapmak üzere…”

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina tarafından değerlendirilen değişiklik uygulamaya girdiğinde penaltıyla ilgili bütün ezberler bozulacak.

Artık bir oyuncu penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin de önüne geçilecek.

Çünkü penaltı atışında kalecinin topu kurtarması hâlinde, topun oyun yönü ne olursa olsun kale vuruşu ile devam edilecek.

Değişikliğin 2026-2027 sezonu için geçerli olması için IFAB'ın onayı gerekecek.

Birkaç “merhabam olan” eski futbolcuyla konuştum; “Kalecinin topu kurtarması yeterli sayılacak, tutmasa da” diyerek, değişikliği “olumlu” karşıladı.

Bekliyoruz; bu arada “Ofsayt kaidesi” başta bazı kriterlerde de değişiklikler gelebilir.