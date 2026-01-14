Okan Hoca transfere doymuyor!..

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva (d. 10 Ağustos 1994): 32 yaşında “golcü” bir orta saha oyuncusu. Portekiz Millî Takımı formasını da giyen Bernardo Silva, Manchester City’nin oyuncusu.

30 yaşındaki Fabian Ruiz Pena (d. 3 Nisan 1996), Paris Saint-Germain’in orta sahasında oynuyor. İspanya Millî Takımı formasını da giyiyor.

Portekiz, İspanyol ve İngiliz gazeteleri “Real’in Fabian Ruiz’i yaz döneminde kadrosuna katmak istediğini, Galatasaray’ın ise bu işi hemen bitirmeye çalıştığını, bunun da sarı kırmızılılar açısından bir avantaj olduğunu” yazıyorlar. Haberlerde “yıllık ücret konusunda da Galatasaray’ın gözden çıkardığı bedelin Madrid’e göre çok daha fazla olduğu, bunun da oyuncuyu ikna edebileceği” belirtiliyor, “Türk devi Ruiz’i bitirmeye Real’e göre daha yakın” ifadelerini kullanılıyor.

Kulübü Manchester City’den ayrılma ihtimalinin ortaya çıkan Bernardo Silva da Sarı kırmızılıların listesinde. Aslan’ın radarına takılan Portekizli süper star için girişimler başlamış durumda. Galatasaray, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyu temmuzda bedavaya alabilir. Ama Okan Hoca ısrar ediyor; Bernardo Silva, bu ay bedeli ödenerek Galatasaray’a getirilebilir de. Temaslar devam ediyor. Haberlerde “Galatasaray yönetimi, bütün kozlarını devreye soktu. Bernardo Silva’nın Manchester City’den yakın dostları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, tecrübeli oyuncuyu arayarak Galatasaray’ın vizyonunu, hedeflerini, İstanbul’daki eğlenceli hayatı anlatarak ikna sürecini başlattı. Yönetim de kesenin ağzını ardına kadar açarak Silva’nın aklını çelmeye çalışıyor” deniliyor.

Galatasaray.org’a girdim. Orada “Galatasaray kadrosunun orta saha oyuncuları bölümüne baktım; Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın isimleri var.

Kadroda dokuz orta saha oyuncusu var; iki de hedefte…

Düşünüyorum ki, Okan Hoca futbol tarihimize “büyük bir hedefe ulaşarak yazılmak” istiyor.

“Üst üste en fazla şampiyon olan teknik direktör” dört defa ile Fatih Terim’dir. 1996-2000 yılları arasında bu başarıya ulaştı. Brian Birch, Gordon Milne ve Okan Buruk ise üç sezon üst üste şampiyonluk yaşadılar.

Okan Hoca “bu sezon da şampiyonluğa ulaşırsa” Fatih Hoca’nın rekoruna ortak olacak…

Sonra belki de “beşinci şampiyonluk” ve Okan Hoca “tek başına” zirvede…

Bu transferlerle, sadece bu sezonun değil, “gelecek sezonların da şampiyonluğa ulaşacak kadrolarının temelini sağlamlaştırmak” istiyor.

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un, Başakşehir’in hocalarına bir mesajım var:

Amerikalı biyografi yazarı ve tarihçi Washington İrving der ki; “Büyük insanların amaçları vardır, diğerlerinin ise sadece istekleri.”

Farkı fark etmelisiniz!..

