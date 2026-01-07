Quo Vadis Trabzonspor?..

Hemen, “evrensel bir söz, bir cümle olan ‘Quo Vadis’in sözlükteki “yazılışını / telaffuzunu ve anlamını yazayım:

Quo vadis: Latince telaffuz: [k?o? ?wa?d?s] Türkçeye “Nereye gidiyorsun?” olarak çevrilebilecek Latince cümle.

Trabzonspor’un Türkiye Kupası maçını “Galatasaray’a 4-1 mağlup olarak kaparken” ekrana bakarak bu soruyu sordum…

Elbette bu soruyu “kendi kendilerine sormaları gereken” başkan, yöneticiler, hoca ve futbolcular” soruyorlardır.

Zira sorunun cevabını onlar bulacak ve “bu gidişe” son vereceklerdir.

Aslında Fatih Tekke Hoca, “Transfer zorluklarından ve kısıtlı şartlardan şikâyet ederek, “geçen sezon başarısının ödüllendirilmek yerine cezalandırılmak gibi hissettirdiğini, kamp bile yapamadıklarını ancak ‘dinlenme sonrası en uygun fiziksel antrenmanları’ yaptıklarını”, maçtan önce söyledi ama “bu yaklaşımı neden maç gününe kadar” bekletmişti acaba?..

Fatih Tekke, “mevcut oyuncularla en iyi 11’i bulmaya çalıştıklarını ve Galatasaray’a karşı farklılıklar oluşturacaklarını” vurgularken, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın daha fazla para harcayabildiğinin, kendilerinin ise kısıtlı şartlarla tutumlu olmak zorunda olduklarının” da altını çizdi.

Tekke, “Şu anda dokuz oyuncum eksik. Bu durum zarar veriyor ama kadromdaki oyunculara güveniyorum, genç yaşlı ayrımı yapmıyorum. Kaliteli bir takıma karşı oynadık, bu önemli. Mağlup olduklarında deli gibi oluyorum. Beğendiğim oyuncuların yüksek ücret istemesi gibi durumlardan da üzülüyorum” dedi.

Elbette haklı da Trabzonspor’un “büyük hedeflerden” geriye düşmesi üzücü ve Trabzonspor’un tarihine yakışmıyor; “Ey Türk, titre ve kendine dön!” sözünü biraz değiştireyim:

“Ey Trabzonspor, silkin ve kendine dön!..”

Öcal Uluç'un önceki yazıları...