Altında neler oluyor?

Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Geçen hafta başında İran’daki helikopter kazasının etkisiyle ons altın 2.450 doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından jeopolitik risk algısının zayıflamasıyla onsta gevşeme başladı.

Haftanın ikinci yarısında ise; FED tutanaklarında “yakın zamanda faiz indirimi olmayacağı” yönünde mesajların öne çıkması ve ABD’den gelen bazı verilerin “enflasyonist baskıların sürdüğüne” işaret etmesi, altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı.

Cuma günü 2.334 dolardan kapanış gerçekleştiren ons altın, zirveye göre yaklaşık yüzde 5 geriledi. Son bir ayda “primsiz” gözüken ons, yılbaşından itibaren yüzde 13,20 kazandırdı.

Gram altın da benzer şekilde pazartesi günü 2.536 TL ile rekor kırdı ancak zirveden itibaren yüzde 4,80 gerileme ile birlikte, haftayı 2.420 TL’den kapattı. Yılbaşından itibaren gramda yükseliş, yüzde 23,45 olarak gerçekleşti.

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Altını etkileyen faktörler arasında öne çıkan “FED’in faiz indirimi” beklentisi; bundan sonraki süreçte veriler destekledikçe artacak. Ancak büyük resimde, en fazla iki faiz indirimi fiyatlanıyor. Bu, yıl sonunda FED politika faiz oranının yüzde 5,00’e gerilemesi demek. Bu ihtimal hâlinde bile faiz, ons altın için yüksek seviyede kabul edilebilir. Dünya genelinde “hizmet” enflasyonunun “yapışkan” olma riski giderek artıyor. Bu durum ABD’de yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Dolar endeksinin 103,50 ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,20 üzerinde “kalıcı” hâle gelmesi; ons altın fiyatının da ancak FED dışı diğer sebeplerle zaman zaman parlamasını destekliyor.

Jeopolitik riskler ve Çin başta olmak merkez bankalarının altın alımını sürdürmesi, “güvenli liman” fonksiyonunu destekliyor ancak bu, FED beklentisinin önüne geçebilecek durumda gözükmüyor.

Dolayısıyla ABD’den gelecek TÜFE ve istihdam rakamlarında “gevşeme” yaşandıkça, faiz indirimi beklentilerinin de canlanmasına paralel olarak, ons altında yön, daha belirgin yukarı dönebilir. Bu gerçekleşme, yılın son çeyreğinde karşılık bulabilir. Bir hatırlatma; geçmişte ABD’de başkanlık seçimleri öncesindeki 3 aylık dönemde de altın fiyatlarında yükseliş eğilimi öne çıkmıştı.

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Sonuç olarak; son çeyreğe yaklaştıkça ons altın 2.500-2.700 dolar aralığında bir yerlerde olabilir. Daha kısa vadede destek olarak 2.280-2.330 dolar bandının korunması önemli. 2.370 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanırsa, daha güven veren bir görünüm oluşabilir.

Ek olarak; öngörülemeyen jeopolitik risklerin ortaya çıkması, altını her zaman tetikte tutuyor.