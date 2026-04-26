Kaybolan şeyi bulmak için

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için muteber kitaplarda bildirilen dualar vardır...

Sual: Kaybolan, çalınan şeyleri bulmakta yardımcı olacak dualar var mıdır?

Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde, Lukata bahsinin sonunda buyuruluyor ki:

“İbni Hacer ve Nevevî ve başkaları bildiriyor ki: Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, her gün yirmibeş kerre (Yâ câmi'annâsi li-yevmin lâ raybe fîhi innallahe lâ yuhlif-ül mî'âd icma' beynî ve beyne...) duasını okumalıdır. Buluncaya kadar okumalıdır. Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir.” Bostân-ül-ârifîn sonunda deniyor ki:

“İbni Ömer buyurdu ki: Birşeyi kaybolan, çalınan kimse, her gün iki rekat namaz kılıp, selamdan sonra, (Allahümme yâ Hâdî ve yâ Râddeddâlleti, erdid aleyye dâlletî bi-izzetike ve sultânike fe-innehâ min fadlike ve atâike) okumalıdır.” İstiğfar duasını okumak da çok faydalıdır.

Sual: Bir muradı, bir dileği olan kimsenin okuyacağı herhangi bir dua var mıdır?

Cevap: Fetâvâ-i kâri-ül-hidâyede konu ile alakalı olarak deniyor ki:

“Muradı, dileği olan kimse, yatacağı zaman abdest almalı. Temiz bir örtü üzerinde oturup, üç defa salevat okumalı. Sonra, her birine Besmele çekerek on Fatiha suresi ve sonra on bir İhlas suresi okumalı. Sonra, üç salevat okumalı. Sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet ettiği şeyin nasıl olacağını, bi-iznillah rüyada görür.”

Sual: İki veya daha fazla kişi, kendi aralarında cemaat yaptığında, cemaat olan kişiler nerede ve nasıl durmalıdır?

Cevap: Cemaat bir kişi ise, imamın sağ yanında hizasında durur. Solunda durması mekruhtur. Arkasında durması da mekruh olur. Ayağının topuğu, imamın topuğundan ileri olmazsa, namazı sahih olur. Cemaat, iki ve daha çok kişi olursa, imamın arkasında dururlar. Birincisi, imamın tam arkasına, ikincisi birincinin sağına, üçüncüsü birincinin soluna, dördüncüsü ikincinin sağına, beşincisi üçüncünün soluna... olarak dururlar. İkinci, sonradan gelirse, arkaya durur. Birinci, namazı bozmadan arkaya geçer. İmam ileri gitmez.

Sual: Namazın rüku ve secdelerini ima ile yapan bir kimse, sağlam olan kimselere imam olabilir mi?

Cevap: Namazın rüku ve secdelerini yapamayan kimse, rüku ve secdeleri yapan kimseye imam olamaz. Nafile namaz kılan kimse de, farz kılan kimseye imam olamaz.

