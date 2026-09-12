Mezarlıktaki meyveleri yemek

“Kabristanda bulunan ağaç, orası kabristan yapılmadan evvel yetişmiş ise, toprak sahibinin mülkü olur."

Sual: Mezarlıklarda bulunan ağaçlardaki meyveleri almak yemek dinen uygun mudur?

Cevap: Bu konuda Fetâvâ-ı Hindiyyede deniyor ki:

“Kabristanda bulunan ağaç, orası kabristan yapılmadan evvel yetişmiş ise, toprak sahibinin mülkü olur. Ağacı ve meyvelerini dilediğine verir. Sahibsiz toprak olup, halk tarafından kabristan yapılmış ise, ağaçlar, meyveler ve toprak, önceden gelen âdete göre kullanılır. Ağaçlar, kabristan yapıldıktan sonra yetişmiş ise, bunları diken malum ise, biliniyorsa, o kimsenin mülkü olurlar. Bunları ve meyvelerini fakirlere sadaka verir. Ağaçlar, kendiliklerinden yetişmiş iseler, diken kimse bilinmiyorsa, hâkimin kararı ile amel olunur. İsterse, sattırıp, parasını kabristanın ihtiyaçlarına sarf ettirir.”

Sual: Ağaçtan sokağa, yola dökülmüş olan meyveleri alıp yemek caiz olur mu?

Cevap: Şehirde olsun, köyde olsun, ağaçtan sokağa düşmüş, ceviz gibi çürümeyen meyveleri, sahibinin izin vermiş olduğu haber alınırsa, alıp yemek caiz olur. Çürüyecek meyve ise, sahibinin yasak ettiği bilinmedikçe alıp yenilebilir. Alıp, evine götürmek caiz değildir.

Sual: Nehir ve dere sularının götürdüğü meyve ve tahta parçalarını alıp kullanmak uygun mudur?

Cevap: Nehrin, derenin götürdüğü meyveleri, tahta parçalarını alıp toplamak caizdir. Sokakta çeşitli yerlerden toplanan ceviz taneleri, satılabilecek miktarı bulsa dahi, helal olur. Hepsini birlikte, bir yerde bulursa, 'lukata' olur.

Sual: Vakıf kabristanındaki ağaçları, meyveleri herkes kullanabilir mi?

Cevap: Vakıf kabristanındaki ağaçlar, meyveler, vakfın şartına göre kullanılır. Şartı bilinmiyorsa, hâkimin kararı ile amel olunur. Hindiyyede ve Kâdîhânda, lukata ve vakıf bahisleri sonunda bilgi vardır.

Sual: Abdestsiz ezberden Kur’ân-ı kerim okunabilir mi?

Cevap: Kur’ân-ı kerimi abdestsiz tutmak haramdır. Ezberden okumak caizdir. Yatağa abdestli girmek sünnettir. Şir'at-ül-islâm şerhinde diyor ki:

“Kur’ân-ı kerimi yatakta, yatarak ezberden abdestsiz okumak caizdir ve sevaptır. Fakat, başını yorgandan dışarı çıkarmalı ve bacakları bitiştirmelidir.”

Sual: Bir Müslümanın kâfir olmayı istemesi ile imanı gidebilir mi?

Cevap: Kâfir olmayı isteyen kimse, kâfir olmaya niyet ettiği anda imanı gider kâfir olur.

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