Namaz bitince yapılacaklar

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur."

Sual: Namazı bitirince mesela öğle namazının son sünnetini de kıldıktan sonra, neler okunur, bu okunanların bir sırası var mıdır, nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Bu konuda Miftâh-ul Cennet kitabında namazın adâbı anlatılırken buyuruluyor ki:

“1-Yalnız kılmış olan veya imamla kılan kimse, selamdan sonra, Allahümme entesselâmü ve minkes-selâmü tebârekte yâ zel-celâli vel-ikrâm demek. Bundan sonra, üç kerre Estagfirul-lahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh demek. Buna İstiğfâr duası denir. 2-Bundan sonra, Âyetel-kürsî okumak. 3-Otuzüç kerre Sübhânallah demek. 4-Otuzüç kerre Elhamdülillah demek. 5-Otuzüç kerre Allahü ekber demek. 6-Bir kerre Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh lehül mülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr demek. 7-Kolları ileri uzatıp, ellerini duanın kıblesi olan Arşa açıp, dua etmek. 8-Dua sonunda âmin demek. 9-Duanın sonunda elini yüzüne sığamak, sürmek. 10-Sonra, her birinde Besmele çekerek, onbir İhlâs-ı şerîf okumayı emreden hadîs-i şerîf, Berîkada yazılıdır. Sonra birer Kul'e'ûzü okumak ve 67 Estağfirullah diyerek yetmişe tamamlamak, on kerre, Sübhânallah ve bi-hamdihi sübhânallahil'azîm demek. Sonra Sübhâne Rabbike... âyetini okumaktır. Bunlar, Merâkıl-felâh kitabında da yazılıdır. Hadis-i şerifte;

(Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur) buyuruldu. Fakat dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır.”

Sual: Duayı, yalnız namazlardan sonra toplu olarak mı yapmalıdır veya her zaman yalnız olarak da dua edilebilirse nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Duayı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip okumak, şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Dua bitince, elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah Efendimiz, tavaf yaparken, yemek yedikten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında kolları ileri uzatmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması efdaldir. Duaları ve istiğfârı, abdestli okumak müstehabdır. Bazılarının yaptıkları gibi, raksetmek, dönmek, el çırpmak, tef, dümbelek, ney, saz çalmak söz birliği ile haramdır. Cemaatin imam ile birlikte, sessizce dua etmeleri efdaldir. Ayrı ayrı dua yapmaları ve dua etmeden kalkıp gitmeleri de caizdir.



Osman Ünlü'nün önceki yazıları...