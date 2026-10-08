Olağanüstü hâlleri görmek

Keramet, seçilmiş kullara verildiği gibi, kâfirlere de verilir!

Sual: Müslüman olmayanlarda da, keramet gibi olağanüstü hâller görülebilir mi?

Cevap: Bu konuda İmâm-ı Ahmed Rabbânî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki:

“Harikalar, kerametler ikiye ayrılır:

Birincisi, Allahü teâlânın zatına ve sıfatlarına ve işlerine ait olan bilgiler ve marifetlerdir. Bunlar, akıl ile, düşünmekle elde edilemez. Allahü teâlâ, seçtiği kullarına ihsan eder.

İkincisi, madde âlemindeki gaybları, bilinmeyenleri bilmektir. Bu keramet, seçilmiş kullara verildiği gibi, kâfirlere de verilir.

Kerametlerin birincisi kıymetlidir. Bunlar, doğru yolda bulunanlara, Allahü teâlânın sevdiklerine verilir. Cahiller ise, ikincisini kıymetli sanırlar. Keramet deyince, yalnız bunları anlarlar. Açlıkla ve insanlardan kaçarak, nefislerini temizleyen her insan, mahlukların gayblarını, bilinmeyenlerini haber verir. İnsanların çoğu, hep dünyayı düşündükleri için, böyle haber verenleri 'evliyâ' sanır. Hakikattan haber verenlere kıymet vermezler. Bunlar evliyâ olsalardı, bizim hâllerimizden haber verirdi, derler. Bu bozuk ölçüleri ile, Allahü teâlânın sevdiği kullarını inkâr ederler.

Evliyâlık, Allahü teâlâya yaklaşmak demektir. Bu dereceye yetişenlere mahluklara ait kerametler de verilebilir. Bu kerametin çok olması, velinin yüksek olduğunu göstermez. Velinin kendinde keramet hasıl olduğunu bilmesi lazım değildir. Allahü teâlâ, bir velinin şekillerini bir anda çeşitli memleketlerde herkese gösterir. Uzak yerlerde şaşılacak şeyleri yaptığı görülür. Hâlbuki, kendisi bunları bilmez. Bilenleri olur ise de, başkalarına belli etmezler. Çünkü, keramete kıymet vermezler.”

[Harika, olağanüstü hâl kâfirde görülürse 'sihir', evliyada görülürse 'keramet' denir.]

Sual: Yedikleri haramdan olan bir Müslümanın, yaptığı ibadetlerin hiçbirisi kabul olmaz mı?

Cevap: Ehl-i sünnet âlimlerinin göz bebeği, sözleri hüccet, senet olan ibni Hacer-i Mekkî hazretleri, Zevacir kitâbında şu hadis-i şerifleri bildirmektedir:

(Allahü teâlâya yemin ederim ki, bir lokma haram yiyenin kırk gün ibadetleri kabul olmaz.)

(Haram para ile alınan bir cilbab ile, yani gömlekle kılınan namaz kabûl olmaz.)

(Haram para ile verilen sadaka kabul olmaz. Günahı azalmaz.)

Süfyân-ı Sevrî hazretleri buyuruyor ki: “Haram para ile hayrat, hasenat yapmak, pisliği bevl, idrar ile yıkayıp temizlemek gibidir.”

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