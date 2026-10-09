Üç dinin inanç esasları

İlahi dinlerin hepsi, insanlar tarafından bozulmadan evvel, inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynı idi.

Sual: Zamanımızda isimleri devam eden üç ilahi dinin inanç esasları hep aynı mı idi?

Cevap: Allahü teâlânın var ve bir olduğunu bildiren ilahi dinlerin hepsi, insanlar tarafından bozulmadan evvel, inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynı idi. Musa aleyhisselâmdan başlayarak Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma kadar gelen üç büyük din, yani Mûsevîlik, Îsevîlik ve İslâm dinleri, hep Allahü teâlânın bir olduğunu ve Allahü teâlânın Peygamberlerinin bizim gibi bir insan olduğunu bildirmiştir. Ancak Yahudiler, İsa ve Muhammed aleyhimesselâma inanmamışlardır. Hıristiyanlar, putlara tapınmaktan bir türlü kurtulamamışlar ve İsa aleyhisselâm;

(Ben de, sizin gibi bir insanım. Allahın oğlu değilim) dediği hâlde, İsa aleyhisselâmı 'Allahın oğlu' sanmışlar, 'Baba' Allahü teâlâ, 'Oğul' İsa aleyhisselâm ve 'Rûh-ul-kuds' ismi ile üç ayrı ilaha tapınmaya başlamışlardır. Bunun yalan ve yanlış olduğunu anlayan ve düzeltmeye uğraşanlar arasında Honorius gibi papalar da vardır. Bu yanlış itikatları, ancak Allahü teâlânın gönderdiği son Peygamberi, Muhammed Mustafa aleyhissalâtü vesselâm vasıtası ile neşrettirdiği, İslam dini ile düzeltilmiştir. O hâlde, bu üç dinin hakiki esaslarını kendisinde toplayan ve bu dinleri içerilerine sokulmuş olan hurafelerden temizleyen hakiki, doğru dinin, İslâm dini olduğunu kimse inkâr edemez. Müslümanlığı kabul etmiş bir İngiliz olan Fellowes diyor ki:

“Hıristiyanlığın birçok yanlış akidelerini, inançlarını düzeltmeye kalkan Martin Luther, bilmiyordu ki, kendisinden tam 900 sene evvel Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) İslamiyeti neşrederek, bütün bu kusurları düzeltmiştir. Bunun için, İslamiyeti, hurafelerden tamamen temizlenmiş Nasraniyyetin, Hıristiyanlığın mütekamil bir şekli olarak kabul etmek ve Muhammed'in (aleyhisselâm) son peygamber olduğuna inanmak lazımdır.”

Sual: Bir Müslümana kızıp ona kâfir diyen kimsenin kendi imanı zarar görür mü?

Cevap: Başkasının kâfir olmasını isteyen kimse, küfrü beğendiği için istiyorsa, kâfir olur. Kötü, zalim olduğundan, zulmünün cezasını Cehennem ateşinde çekmesi için istiyorsa, kâfir olmaz.

Sual: Hadesten taharet, ne anlama gelmektedir?

Cevap: Hadesten taharet; abdestsiz olanın abdest alması, cünüb olanın, gusletmesi demektir.

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