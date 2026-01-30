Kalbimi kaybettim

“Aslında asıl hatayı bu sevgilerin, kalp diye bildiğimiz yürekte olduğuna inanarak yaptık...”

İzin gününde telefonu çaldı radyoloji uzmanının. Karşı tarafta o anda görevdeki diğer az tecrübeli arkadaşı vardı.

Bir hastadan bahsediyorlardı. Göğüs kafesinin sol tarafının röntgeni çekilmişti 18 yaşında bir hastanın. Fakat çok şaşkındı. Filmde olması gereken bir organı görememişti zira. Meğer kalbi sol değil sağ tarafta imiş.

Filmi çeken şaşkın, o yaşına kadar kalbinin olması gereken yerde olmadığını öğrenen hasta şaşkın. Yıllardır "sol yanım" diyerek yazılan şiirler, yazılar, serenatlar şaşkın.

Hep böyle bildik ve duyduk çoğumuz. Sevdik "sol yanım" dedik, üzüldük "sol yanım" dedik, ağladık yine "sol yanım" dedik. Aslında asıl hatayı bu sevgilerin, yangınların ve acıların hep kalp diye bildiğimiz yürek denilen et parçasında olduğuna inanarak yaptık. Ayıramadık bazen yürek ile kalbi, madde ile manayı.

Nazargâh-ı İlâhi olan, sevince büyüyen, vuslatta yanan, ibadette huzurlu, kötü işlerde sıkılan kalbi biz hep yürek sandık. Dedim ya hep karıştırdık madde ile manayı biz.

Kalbinin (yüreğinin) 18 yaşına kadar bulunması gereken yerde olmadığını öğrenen o genç de bizden biriydi. Annesine, babasına ve sevdiklerine şiirler yazdı belki. Sevgi ve tüm duygularını ispat ve perçin etmek için de belki defalarca "sol yanım" dedi veya yazdı. Duyguları doğruydu. Duygularının mekân tuttuğu yerde öyle. Gerektiğinde milyonlarca duygunun sığabileceği kalbi idi orası. Sızlayan, huzur buldum dedirten, insana ferahladığını fısıldayan yerdi...

Yaşı ne olursa olsun, yüreği vücudunun ne tarafında olursa olsun, insanlar sevgilerini, nefretlerini, aşklarını, acılarını ve mutluluklarını kalplerinde yaşar.

“Kim sevilir, kim sevilmez?” diye öğrendikleri, duydukları, gördükleri veya okudukları tüm hisleri yine orada; yani kalplerinde yaşarlar. Tıpkı 18 yaşındaki o gencin yaşadığı gibi. O yaşına kadar yüreğinin olması gereken yerde değil de tam ters tarafta olduğunun şaşkınlığı vb. duyguları kalbinde yaşayan o genç gibi. Kalbinizde huzur, yüreğinizde sağlık olsun...

Ayhan Özbek

Ünal Bolat'ın önceki yazıları...