Derin sevdam, gönül huzurum

“Psikolojisini sağlam tutarak zorlu hayat mücadelesine katlanmak herkesin harcı değildi.”

Türkiye gazetesini tanıdıktan sonra, sahibini tanıdım, Seadeti Ebediyye’yi tanıdım, en önemlisi; büyük İslam âlimi, gönül sultanı Hüseyin Hilmi Işık Efendiyi (Rahmetullahi aleyh) tanıdım. Vesileleriyle İslamiyet’in bütün güzelliklerini İslam âlimlerinin fedakârlıklarını evliya zatların insanların kurtuluşu için nasıl fedakârca gayret gösterdiklerini öğrendim.

Kısacası kim olduğumu nereden gelip nereye gideceğimi öğrendim. Nefsime göre zorlu bir imtihana tabiydim. Yani psikolojisini sağlam tutarak bu zorlu hayat mücadelesine katlanmak her kulun harcı değildi.

Hayatım boyunca yani 60 yıl boyunca (şu an 70 yaşımdayım 10 yılını saymıyorum) kıllet, zillet illet hep yanımdaydı. Kesinlikle abartmıyorum bizi yakından tanıyanlar sabrımıza, şükrümüze şaşırıyorlar. İşte bütün bunlara sabırla dayanma gücünü İhlas vesilesiyle öğrendim elhamdülillah.

Enver Ören Ağabeyimin güzel ahlakı sabrı hep örnek oldu. Seadeti Ebediye ve diğer kıymetli kitaplar rehber oldu. Türkiye gazetesinin bütün kıymetli yazarları TGRT FM'in bütün program yapımcıları sunucuları rehberim oldular. Hayatın çakıllı ve dikenli yollarında karanlıklarıma ışık tuttular.

Hayranlığım sevdam öyle büyüdü ki onları seven dostum, onlara ufacık yanlış konuşanlar düşmanım oldu. En yakınlarımın bile onlar hakkında yanlış tek kelime söylemelerine izin vermedim.

Büyüklerimi dünya gözüyle görmeyi kıymetli dualarını bire bir almayı ne çok istedim ama nasip olmadı. Bu yolda canla başla hizmet veren kıymetli kardeşlerimiz defalarca ziyarete gittiler her seferinde bize de teklif sundular ama nasip olmadı. Onların da sohbetinde olmayı ne çok istiyorum Rabbim bilir.

Neden bir türlü vuslata eremediğimi bilemiyorum. 5 yıl önce gözlerim iyice fersizleşti. Gazetemi okuyamaz oldum. Ama hep evde bulundurdum. İri yazılarını zor da olsa okuyabiliyordum. Çok üzülmekle beraber duyabildiğime şükrediyorum.

Birkaç ay önce, Rabbim sabrımın karşılığını ihsan etti. Büyüklerimizin, kıymetli kardeşlerimizin duaları ve sevgili evlatlarımın hassasiyeti vesilesiyle geçirdiğim bir operasyonla yeniden net olarak görmeye kavuştum elhamdülillah.

Sevdama yeniden kavuştum. Rabbim ayırmasın daim eylesin inşallah. Bütün güzelliklere vesile olan İhlas, dünya durdukça dursun hizmetleri daim olsun ki nice karanlıkların bu ışığa ihtiyacı var.

Necla Fatma Koç-Ankara

